Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
Ana Bărbosu și Howard Jacobs. Foto: IMAGO
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Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 13:41
  • Ana Bărbosu, 20 ani, va afla în curând dacă va fi suspendată, sau nu, pentru faptul că a ratat trei vizite ale ofițerilor anti-doping.
  • Gimnasta noastră e apărată în acest proces de avocatul american Howard Jacobs, cel care reprezentat-o și pe Simona Halep.
  • Surse GOLAZO.ro spun că sunt mici șanse ca Ana Bărbosu să scape fără nicio suspendare. Toate detalii în rândurile care urmează.
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Ana Bărbosu are două procese la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. - TAS). Unul în ceea ce privește soarta medaliei de bronz din finala de la sol a JO Paris 2024 (acolo unde e apărată de avocații Mădălina Diaconu și Sabin Gherdan), iar celălalt contra WADA (n.r. World Anti-Doping Agency), legat de ratarea celor trei vizite inopinate ale ofițerilor anti-doping.

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Ana Bărbosu a ratat trei controale anti-doping

Ce s-a întâmplat în acest al doilea caz, pe scurt. Problema Anei Bărbosu este că a ratat trei controale anti-doping în ultimele 12 luni, iar acest lucru o face pasibilă de o suspendare de 2 ani, care, în cel mai bun caz, poate fi redusă la doar 12 luni.

O încălcare a regulilor a fost în România, când ofițerii anti-doping de la Agenția Națională Anti-Doping (n.r. - ANAD) nu au găsit-o la adresa pe care gimnasta spusese că va fi, iar două încălcări ale regulamentului WADA au survenit în SUA.

Ultima dintre acestea s-a petrecut când ofițerii anti-doping au intrat, fără să se legitimeze, în campusul Universității Stanford, și au căutat-o pe sportivă. Însă ei au ajuns, conform informațiilor introduse de Ana Bărbosu în programul ADAMS, la sala de fitness, iar gimnasta era în camera ei, aflată la câteva sute de metri de locul în care se antrenează.

Programul ADAMS” înseamnă Sistemul de administrare și gestionare antidoping, un instrument securizat al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), care centralizează datele sportivilor.

Acesta simplifică activitățile antidoping, inclusiv urmărirea locului unde se află sportivii, rezultatele testelor, scutirile pentru uz terapeutic (TUE) și pașaportul biologic al sportivului (ABP).

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Stanford, universitatea la care învață și pentru care concurează Ana Bărbosu, a luat imediat o decizie. Așa cum GOLAZO.ro a anunțat în exclusivitate, l-a angajat pe Howard Jacobs, avocatul care i-a obținut Simonei Halep reducerea suspendării. Prima măsură a americanului a fost sa o îndrume pe gimnasta noastră să se autosuspende.

Surse GOLAZO.ro declarau la momentul respectiv, în mai 2026, următoarele: „Ana nu mai are competiții în acest moment. Deci, cel mai probabil, ea s-a autosuspendat pentru 3-4 luni, iar ITA a fost de acord cu asta. În clipa în care se va decide eventuala pedeapsă la TAS, suspendarea ipotetică va avea scăzute lunile de autosuspendare”.

20 august, data procesului Ana vs. WADA

Sursele GOLAZO.ro familiarizate cu cazul au dezvăluit că pe 20 august 2026 va avea loc înfățișarea în fața panelului de arbitri de la TAS a celor două părți, a Anei și a celor de la WADA.

Mai mult, se pare că avocații Agenției Mondiale Anti-Doping vor cere suspendarea pentru 2 ani a gimnastei noastre pentru încălcarea regulii privind „localizarea”, prevăzută la articolul 2.4 din Codul Mondial Antidoping, referitoare la disponibilitatea sa pentru testarea în afara competiției.

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medalii a câștigat Ana Bărbosu la Europenele din 2025, una fiind aur, alta de argint, iar două de bronz

De asemenea, sursele noastre ne-au spus că apărarea Anei e destul de fragilă.

„Pe 20 august are loc înfățișarea de la TAS. Atunci vom afla dacă și cât va fi suspendată Ana. Cel mai probabil, va fi. Nu știu, nu cred, că va ține apărarea Anei dacă vor merge pe ideea că se afla în campus, la ultimul control ratat, doar că nu era la sala de gimnastică, ci în cameră.

Regulile sunt foarte stricte. Trebuie să fii în locul X, la timpul Y, așa cum ai scris în programul ADAMS. Tu poți să fii în casă, dincolo de ușă. Ofițerii sunt la ușă. Dacă nu te faci disponibil pentru ofițerii de control doping să-ți recolteze proba, se consideră test neefectuat. Poți să demonstrezi cât vrei tu că ai fost în casă”.

Întrebată de ce ofițerii anti-doping nu te sună dacă tot sunt la ușa tu, iar tu, din varii motive, nu răspunzi, sursa a explicat:

„Nu sunt obligați să sune. Sunt obligați să bată la ușă. Pot suna sportivul doar în ultimele cinci minute din timpul alocat vizitei și doar dacă primesc în ordinul lor de misiune această informație și li se dă acceptul.

Adică cei care creează misiunea, să testeze un anumit sportiv, fac o precizare: «Dacă nu-ți răspunde până la ultimele cinci minute, poți să suni». Dar dacă această precizare nu este făcută în ordinul de misiune, ofițerii nu sunt obligați să sune sportivii. Altfel, nu!”

Cât durează procesul?

Sursele GOLAZO.ro de la TAS spun că, cel mai probabil, procesul se va desfășura într-o singură zi. „95%, estimativ, din dosarele de la TAS se rezolvă într-o singură audiere, într-un singur «hearing», de dimineața până după-masă, seara, cât e nevoie. Și dacă cumva nu se termină, atunci se continuă a doua zi, dar nu pleacă lumea acasă și vine după o lună”.

Întrebată și această sursa despre posibilitatea ca Ana să scape fără suspendare, a răspuns fără menajamente.

„Știu că Stanford i-a angajat un avocat excelent, pe Howard Jacobs. Dar e foarte greu să o scape de suspendare. Sportivii pot modifica, în programul ADAMS, prin mai multe variante, una este chiar pe telefon, pe laptop, în platformă, au inclusiv varianta de a modifica, cum să zic, în două-trei minute cam așa, locul în care se află în acel moment. Și locația se actualizează în timp real.

Ofițeri de control doping au un protocol clar. Dacă-l încalcă, atunci sunt ei responsabili de asta și ar trebui să facă dovada avocații sportivei. Doar așa ar putea scăpa de suspendare sau, mă rog, să primescă una mai mică decât cea maximă”.

De ce sunt regulile atât de stricte? Explică aceeași sursă GOLAZO.ro: „Scopul e ca agenții anti-doping să vină neanunțați ca să nu apuce niciun sportiv să facă niște manevre. Adică, cu alte cuvinte, să ia substanțe mascante. Care să facă extrem de dificilă, sau chiar imposibilă, depistarea unor substanțe interzise”.

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