Mourinho amenință Fenerbahce a pierdut turul cu Feyenoord, dar antrenorul îi așteaptă pe olandezi la Istanbul: „Bun-venit în iad!”

Jose Mourinho e convins că Fenerbahce va întoarce acasă scorul din tur (1-2) și se va califica în play-off-ul Ligii.

Portughezul i-a provocat pe cei de la Feyenoord, dar antrenorul batavilor, Robin van Persie, a jucat trei ani pe infernalul „Sukru Saracoglu”.

Jose Mourinho credea în minutul 90 că a fentat-o pe Feyenoord, după ce Fenerbahce tocmai egalase, în prima manșă a turului 3 de Champions League.

Mourinho: „ Bun-venit la Istanbul! Bun-venit în Kadikoy! Bun-venit în iad!”

Dar olandezii au înscris în prelungiri și faimosul lusitan acceptă înfrângerea suferită pe „De Kuip”, 1-2 miercuri seară.

Totuși, el se vede în play-off-ul Ligii, crede în victorie și calificare.

Sunt foarte mulțumit de echipa mea, în afara unor greșeli. Acest stadion magnific a amuțit în repriza a doua Jose Mourinho, antrenor Fenerbahce

„Am pierdut un meci, nu și războiul”, le-a spus antrenorul în vârstă de 62 de ani jurnaliștilor turci la Rotterdam.

Le-a zis ce s-a întâmplat în trecutul său, le-a dat un motiv de siguranță: „Nu am câștigat niciodată pe acest stadion, însă am învins întotdeauna în retur în fața acestei echipe”.

Mourinho (stânga) și Van Persie, pe „De Kuip"

Le-a transmis un mesaj amenințător rivalilor batavi pentru revanșa de pe „Sukru Saracoglu”, stadionul cu o atmosferă infernală, în cartierul Kadikoy:

„Bun-venit la Istanbul! Bun-venit în Kadikoy! Bun-venit în iad!”.

Sunt recunoscut pentru criticarea arbitrilor după înfrângeri, însă acest arbitru (n.r. suedezul Glenn Nyberg) a fost fantastic. Nu a recurs la cartonașe pentru a controla meciul. O performanță de clasă Jose Mourinho, antrenor Fenerbahce

Van Persie, răspuns pentru Mourinho: „Atunci, să ne pregătim de iad!”

Coincidența face ca tehnicianul lui Feyenoord, fostul mare golgeter olandez Robin van Persie, să fi evoluat trei sezoane la Fenerbahce, între 2015 și 2018. Știe ce înseamnă atmosfera de pe arena galben-albastră.

Aflase ce a declarat Mourinho. „Dacă am înțeles bine, trebuie să ne pregătim pentru iadul din Kadikoy. Atunci, să ne pregătim de iad!”, a replicat tehnicianul cu 20 de ani mai tânăr decât portughezul.

„Am jucat multe meciuri în Kadikoy, atmosfera este extraordinară. Dar e la fel și pe stadionul nostru. Întotdeauna.

Nu am câștigat încă nimic, însă nici nu am pierdut nimic. Vom vedea ce va fi săptămâna viitoare”.

E mult zgomot în Kadikoy, dar ne-am obișnuit. Nu cred că vom fi afectați la Istanbul Sem Steijn, căpitan Feyenoord

