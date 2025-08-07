Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League

FCSB nu va scăpa de o sancțiune aspră din partea UEFA, dacă suporterii săi jignesc Drita, campioana Kosovo.

Cum va judeca forul continental FCSB după cele două pedepse dictate împotriva FRF la meciurile naționalei cu Kosovo.

FCSB - Drita se joacă joi seară, de la 21:30. Partida va fi transmisă în direct pe ProTV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Kosovarii de la Drita se tem de posibile incidente la București și le-au cerut propriilor fani să rămână acasă, în prima manșă a turului 3 preliminar de Europa League.

În același timp, au propus ca FCSB să procedeze la fel cu suporterii săi, interzicându-le deplasarea la Priștina, săptămâna viitoare.

La conferința de miercuri seară, de la Arena Națională, antrenorul Zekirija Ramadani a declarat:

„E deranjant ce se strigă din tribune, dar le-am zis jucătorilor să nu asculte, să minimizeze ce se întâmplă în afara terenului și să nu reacționeze”.

UEFA: amendă, tribună închisă, un an de probațiune. FCSB, prima ofensă anti-Kosovo

Ce se va întâmpla dacă suporterii roș-albaștri îi insultă joi pe rivali, dacă repetă scandarea „Kosovo e Serbia”, care a declanșat de mai multe ori incidente la confruntările directe precedente.

Sursele GOLAZO.ro din Elveția susțin că FCSB riscă o amendă mare, tribună închisă (sau stadion complet închis, dacă e mai grav) și, eventual, un an sau doi de probațiune.

Nu mai mult, echipa nu va fi afectată, nici rezultatul.

Mai important, Comisia de Disciplină a forului de la Nyon va considera FCSB vinovat de prima ofensă anti-Kosovo. Clubul nu va fi judecat ca recidivist , nu se va ține cont de incidentele de la partidele naționalei.

UEFA: amendă 180.000 de euro și două jocuri cu spectatori U14: rasism și provocări politice

Ce pedepse a dictat UEFA împotriva FRF după cele două dosare „Kosovo”?

Pe 12 septembrie 2023, după ce facțiunea ultras „Uniți Sub Tricolor” a scandat „Kosovo e Serbia” în preliminariile CE 2024, selecționata adversă s-a retras de pe teren aproape trei sferturi de oră.

Dar a reluat jocul și s-a încheiat 2-0 pentru naționala antrenată atunci de Edward Iordănescu.

Sancțiunea UEFA: 52.000 de euro amendă și un meci cu porțile închise. În cele din urmă, au asistat spectatori sub 14 ani la partida cu Andorra.

Cele mai importante capete de acuzare: afișarea și scandarea de mesaje politice, comportamentul rasist la fanilor.

Pe 15 noiembrie 2024, în Liga Națiunilor C, kosovarii au ieșit de pe teren în prelungiri și nu s-au mai întors. A fost 0-0 pe gazon.

Sancțiunea UEFA: 3-0 la „masa verde” pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu, dar și 128.000 de euro amendă contra FRF. Plus închiderea arenei un meci. La fel, ce poate fi urmărit de spectatori U14.

Încă o dată, principalele acuzații au fost comportamentul rasist/discriminator al fanilor și mesaje politice provocatoare.

