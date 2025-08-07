Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League
Mesajul ultras la România - Kosovo 2-0, din toamna lui 2023 Foto: Imago
Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 12:26
  • FCSB nu va scăpa de o sancțiune aspră din partea UEFA, dacă suporterii săi jignesc Drita, campioana Kosovo. 
  • Cum va judeca forul continental FCSB după cele două pedepse dictate împotriva FRF la meciurile naționalei cu Kosovo. 
  • FCSB - Drita se joacă joi seară, de la 21:30. Partida va fi transmisă în direct pe ProTV și liveTEXT pe GOLAZO.ro

Kosovarii de la Drita se tem de posibile incidente la București și le-au cerut propriilor fani să rămână acasă, în prima manșă a turului 3 preliminar de Europa League.

În același timp, au propus ca FCSB să procedeze la fel cu suporterii săi, interzicându-le deplasarea la Priștina, săptămâna viitoare.

La conferința de miercuri seară, de la Arena Națională, antrenorul Zekirija Ramadani a declarat:

„E deranjant ce se strigă din tribune, dar le-am zis jucătorilor să nu asculte, să minimizeze ce se întâmplă în afara terenului și să nu reacționeze”.

UEFA: amendă, tribună închisă, un an de probațiune. FCSB, prima ofensă anti-Kosovo

Ce se va întâmpla dacă suporterii roș-albaștri îi insultă joi pe rivali, dacă repetă scandarea „Kosovo e Serbia”, care a declanșat de mai multe ori incidente la confruntările directe precedente.

Sursele GOLAZO.ro din Elveția susțin că FCSB riscă o amendă mare, tribună închisă (sau stadion complet închis, dacă e mai grav) și, eventual, un an sau doi de probațiune.

Nu mai mult, echipa nu va fi afectată, nici rezultatul.

Mai important, Comisia de Disciplină a forului de la Nyon va considera FCSB vinovat de prima ofensă anti-Kosovo. Clubul nu va fi judecat ca recidivist, nu se va ține cont de incidentele de la partidele naționalei.

UEFA: amendă 180.000 de euro și două jocuri cu spectatori U14: rasism și provocări politice

Ce pedepse a dictat UEFA împotriva FRF după cele două dosare „Kosovo”?

Pe 12 septembrie 2023, după ce facțiunea ultras „Uniți Sub Tricolor” a scandat „Kosovo e Serbia” în preliminariile CE 2024, selecționata adversă s-a retras de pe teren aproape trei sferturi de oră.

Dar a reluat jocul și s-a încheiat 2-0 pentru naționala antrenată atunci de Edward Iordănescu.

  • Sancțiunea UEFA: 52.000 de euro amendă și un meci cu porțile închise. În cele din urmă, au asistat spectatori sub 14 ani la partida cu Andorra. 

Cele mai importante capete de acuzare: afișarea și scandarea de mesaje politice, comportamentul rasist la fanilor.

Pe 15 noiembrie 2024, în Liga Națiunilor C, kosovarii au ieșit de pe teren în prelungiri și nu s-au mai întors. A fost 0-0 pe gazon.

  • Sancțiunea UEFA: 3-0 la „masa verde” pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu, dar și 128.000 de euro amendă contra FRF. Plus închiderea arenei un meci. La fel, ce poate fi urmărit de spectatori U14. 

Încă o dată, principalele acuzații au fost comportamentul rasist/discriminator al fanilor și mesaje politice provocatoare. 

