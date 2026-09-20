Motiv de bucurie după un an de coșmar   Ce veste a primit jucătorul lui Chivu, după o perioadă extrem de dificilă +30 foto
Jucătorii lui Inter. Foto: Imago
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Motiv de bucurie după un an de coșmar Ce veste a primit jucătorul lui Chivu, după o perioadă extrem de dificilă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 16:25
  • Josep Martinez (28 de ani), portarul lui Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, a primit o veste importantă după o perioadă dificilă.
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Fotbalistul a trecut printr-o serie de încercări. Ultimelul an fost marcat de un accident rutier soldat cu decesul unui bărbat, de problemele de sănătate ale tatălui său și de mai multe greșeli comise în meciurile lui Inter.

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Jucătorul lui Chivu, o veste bună după un an de coșmar

Luis de la Fuente l-a convocat pe Martínez la naționala Spaniei pentru primele partide din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Portarul lui Inter a fost inclus în lot alături de Unai Simón și David Raya, în timp ce Joan García lipsește din cauza unei accidentări, conform marca.com.

FOTO. Josep Martinez, gafă din meciul Inter - Udinese, scor 5-3

Galerie foto (30 imagini)

Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA
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Pentru Martínez, convocarea reprezintă o revenire la prima reprezentativă după mai bine de cinci ani.

Singura sa apariție în tricoul naționalei a avut loc pe 9 iunie 2021, într-un amical cu Lituania, când evolua la RB Leipzig.

În octombrie 2025, portarul a fost implicat într-un accident rutier în apropiere de Milano, în urma căruia Paolo Saibene, un bărbat de 81 de ani care se deplasa într-un scaun rulant electric, și-a pierdut viața.

Tragedia l-a afectat profund pe fotbalist, care a beneficiat de sprijin psihologic din partea clubului Inter. Martinez a vorbit ulterior despre perioada prin care a trecut.

Am avut sprijinul colegilor, al familiei și al prietenilor. M-a ajutat și un specialist. Dar nu există secrete: când se întâmplă o asemenea tragedie, te simți rău și este normal. A fost un moment dificil. Apoi, odată cu trecerea timpului, am reușit să merg mai departe Josep Martinez, portar Inter

Pe lângă urmările accidentului, Martínez trece și printr-o situație dificilă în familie. Mama fotbalistului a dezvăluit că soțul ei suferă de o boală pentru care nu mai există soluții de tratament.

Aceasta a povestit că vestea convocării lui Josep la naționala Spaniei i-a adus tatălui său o bucurie imensă.

Selecționata pregătită de Luis de la Fuente va întâlni Anglia pe 26 septembrie, Croația pe 29 septembrie și 6 octombrie, respectiv Cehia pe 3 octombrie.

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