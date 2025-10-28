Portarul lui Inter, accident mortal Bărbatul în scaun rulant lovit de goalkeeper a murit pe loc. Clubul din Serie A a anulat conferința lui Chivu

Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar la Inter, a lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani, care a murit pe loc.

Victima se afla într-un scaun cu rotile electric pe un drum provincial din Fenegro, Como.

Potrivit presei italiene, una dintre ipoteze e că bărbatul în scaun cu rotile ar fi suferit o problemă medicală neașteptată și a intrat pe banda destinată mașinilor, cu scopul de a traversa, dar a fost lovit de portar, care conducea către antrenament.

Josep Martinez, portarul lui Inter, accident mortal. Un bărbat în scaun cu rotile a murit pe loc

Fotbalistul celor de la Inter s-a oprit pentru a acorda primul ajutor, iar ulterior la fața locului au ajuns și un elicopter ambulanța, însă pentru bărbatul de 81 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Accidentul a avut loc în apropiere de Appiano Gentile, centrul sportiv al celor de la Inter, unde se antrenează jucătorii echipei.

Martinez urmează să fie supus verificărilor poliției, fiind încă în stare de șoc, conform ilgiorno.it.

2 meciuri a jucat Josep Martinez sub comanda lui Cristi Chivu în acest sezon, fiind rezerva experimentatului Yann Sommer (36 de ani)

Conferința de presă a antrenorului Cristian Chivu a fost anulată de clubul Inter în semn de respect față de tragedia petrecută, potrivit sursei citate.

Incidentul a avut loc cu o zi înainte de meciul Inter-Fiorentina, programat mâine seară pe stadionul San Siro, de la 21:45.

