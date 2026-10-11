Jovo Lukic, în Ligue 1? Clubul la care Djokovic și Courtois sunt acționari, gata să ofere 5 milioane de euro!
Jovo Lukic
Superliga

Jovo Lukic, în Ligue 1? Clubul la care Djokovic și Courtois sunt acționari, gata să ofere 5 milioane de euro!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 16:11
  • Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj, ar fi dorit de Le Mans, club care a revenit în Ligue 1, după 16 ani de absență.
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Din grupul de investiții ai formației franceze fac parte nume cunoscute precum Thibaut Courtouis, portarul celor de la Real Madrid, Novak Djokovic, unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni din lume, și fostul pilot de Formula 1, Felipe Massa.

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Jovo Lukic ar fi dorit de Le Mans în Ligue 1

Atacantul bosniac a fost dorit de mai multe formații în această vară, printre care și FCSB, însă oficialii lui U Cluj nu au dat curs vreunei oferte, astfel că Lukic a rămas la formația antrenată de Cristiano Bergodi.

Golgheterul sezonului trecut din Superliga ar fi intrat acum pe radarul echipei Le Mans, care își dorește să-l transfere în perioada de mercato din iarnă, scrie sportsport.ba.

„Interesul manifestat de Le Mans nu este singura legătură pe care atacantul bosniac o are cu fotbalul francez. S-a mai raportat anterior că și Rennes ar fi interesată de el, Clubul a cerut informații despre posibilitatea de a-l transfera după performanțele sale excelente pentru Universitatea Cluj.

Lukic a atras atenția prin evoluțiile sale din România, iar interesul manifestat de cluburi din ligile europene mai puternice sugerează că următoarea perioadă de transferuri ar putea aduce noi provocări în cariera sa.

Acum, în scenă ar putea intra și Le Mans, un club al cărui proiect de investiții reunește nume sonore din lumea sportului și care dorește să-și dezvolte și mai mult ambițiile. Totul va depinde de mișcările concrete ale clubului francez și de poziția Universității Cluj.

Lukic are contract cu clubul românesc până în vara anului 2029, așa că pentru orice eventual transfer ar trebui să se ajungă la un acord privind compensația.

Se pare că echipa din România nu este dispusă să-l lase pe Lukic să plece pentru mai puțin de cinci milioane de euro, o sumă care nu ar reprezenta o problemă pentru Le Mans.

În cazul în care Le Mans va decide să-și concretizeze intențiile, Jovo Lukic ar putea deveni unul dintre numele despre care se va vorbi cel mai mult în perioada de transferuri de iarnă”, a mai scris sursa citată.

4 goluri și 3 pase decisive
a reușit Lukic în 10 meciuri jucate pentru U Cluj în acest sezon. Bosniacul este cotat la 2.200.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro

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