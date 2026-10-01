Îngropată sub zăpadă  Tragedie în lumea schiului: Juliette Willmann a murit într-o avalanșă în Argentina. Avea doar 29 de ani

Juliette Willmann, una dintre sportivele cunoscute ale scenei internaționale de freeride, a murit într-un accident produs în munții din apropierea localității El Chaltén, Argentina.

Franțuzoaica avea 29 de ani și se afla în America de Sud împreună cu soțul ei, Pierre-Idris Mehdi.

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Accidentul s-a produs marți, 29 septembrie, pe Cerro Crestón, în zona Lago del Desierto.

Cei doi schiau când au fost surprinși de o avalanșă, care i-a târât aproximativ 400 de metri în josul versantului, potrivit unui raport preliminar al autorităților din provincia Santa Cruz.

În jurul orei 12:30, un ghid a alertat autoritățile cu privire la avalanșa în care fuseseră implicați doi oameni. O echipă de salvare formată din reprezentanți ai mai multor organizații a pornit către zona accidentului cu targă, defibrilator, oxigen și echipamente de prim ajutor. Accesul până la locul incidentului putea dura între patru și cinci ore.

Juliette Willmann, găsită îngropată sub zăpadă

Primii care au ajuns la locul avalanșei au fost alți schiori. Aceștia au găsit-o pe Willmann îngropată la aproximativ 1,5 metri sub zăpadă și fără semne vitale.

Cu ajutorul unui medic care a oferit indicații prin radio, salvatorii au început manevrele de resuscitare. Echipa specializată a ajuns la fața locului cu puțin înainte de ora 17:00 și a confirmat decesul sportivei.

Pierre-Idris Mehdi a fost găsit conștient. Potrivit Ministerului, acesta nu prezenta răni evidente, însă a fost transportat pentru îngrijiri medicale și a rămas sub supraveghere.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

„Circumstanțele incidentului și posibilele leziuni care au provocat moartea femeii trebuie stabilite prin expertiza corespunzătoare”, se arată în raportul autorităților din Santa Cruz.

FOTO instagram.com/juliette_willmann

Willmann și Mehdi erau într-o călătorie prin America de Sud

Înaintea tragediei, Juliette Willmann și soțul ei publicaseră mai multe imagini din aventura lor în America de Sud. Cei doi au schiat în mai multe zone din Patagonia și au urcat inclusiv pe Cerro Madsen, un alt vârf din apropierea localității El Chaltén.

Într-una dintre postările sale recente, Willmann vorbea despre experiența pe care o trăia alături de Mehdi.

„Suntem atât de norocoși că ne aflăm aici, în munții Patagoniei, explorând acest loc extraordinar. Această călătorie în America de Sud continuă să ne uimească”, a scris sportiva.

El Chaltén este una dintre destinațiile cunoscute pentru alpinism, schi de aventură și expediții montane, iar zona Cerro Crestón și Lago del Desierto este frecventată de iubitorii sporturilor de iarnă.

Juliette Willmann, fostă concurentă în Freeride World Tour

Născută la Marseille și crescută în sudul Franței, Willmann provenea dintr-o familie pasionată de schi. Și-a început cariera în schiul alpin, însă la 19 ani a făcut tranziția către freeride și a început să participe la competițiile de calificare.

În 2019, franțuzoaica a obținut calificarea pentru Freeride World Tour, unul dintre cele mai importante circuite internaționale dedicate acestei discipline. A concurat în cadrul competiției până în 2022.

Ulterior, Willmann s-a îndepărtat treptat de concursuri și s-a concentrat pe coborârile de mare dificultate și pe schiul pe linii abrupte, în zone montane spectaculoase. Parcursul său a fost documentat și în filmul „RISE”.

Sportiva s-a mutat în cele din urmă la Chamonix, Franța, una dintre destinațiile importante ale scenei internaționale de schi extrem.

FOTO instagram.com/juliette_willmann

Mesaje emoționante după moartea sportivei

Vestea dispariției lui Willmann a provocat reacții în rândul comunității internaționale de schi. Printre cei care i-au adus un omagiu s-a numărat Aymar Navarro, schior spaniol de steep skiing și fost concurent în Freeride World Tour.

„Este o lovitură greu de asimilat. Este greu să găsești cuvinte între furia, neputința și golul pe care l-ai lăsat în urmă”, a transmis Navarro.

Și Jackie Paaso, o altă fostă concurentă din Freeride World Tour, a vorbit despre impactul pe care Willmann l-a avut asupra ei.

„Era una dintre favoritele mele absolute din perioada mea în FWT”, a scris Paaso.

Aceasta a povestit că Willmann îi amintea „puțin de mine înainte să devin mamă” și a descris-o drept o persoană „bună, puternică, inteligentă, talentată și plină de viață”.

„Dacă aș fi avut vreodată o soră mai mică, mi-aș fi dorit să fie exact ca Juliette - bună, puternică, inteligentă, talentată și plină de viață. Inima mea este complet distrusă și sunt devastată pentru Pierre și pentru această pierdere cu adevărat de neconceput”, a transmis Jackie Paaso.

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