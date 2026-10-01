Mihai Stoichiță (70 de ani), directorul tehnic al FRF, a avut o reacție foarte dură după ratarea calificării naționalei U21 la Campionatul European din 2027.

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Naționala de tineret a fost învinsă de Finlanda U21 la Târgoviște, scor 0-2, și a ieșit complet din calculele pentru turneul final la care a participat timp de 4 ediții consecutive.

Mihai Stoichiță: „ Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren!”

Imediat după ce a ieșit de pe stadion, Stoichiță a refuzat să facă prea multe comentarii, criticând dur jucătorii.

„Sunt prea supărat ca să mai vorbesc, nu mai vorbesc. Au vorbit ei pe teren. Ce să explic? Ce au făcut ăia? Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren” , a declarat Stoichiță, conform Prima Sport.

Întrebat apoi cât de greu îi va fi naționalei mari în deplasarea din Polonia, vineri, oficialul FRF a transmis:

„N-are sens să vorbim, mâine (n.r. - 1 octombrie) e conferință, n-are niciun sens. E Gică cel care răspunde și care vorbește”.

Reacția lui Stoichiță, „taxată” în mediul online

Fanii fotbalului au luat cu asalt secțiunea de comentarii după declarația oficialului FRF, criticându-l dur pentru atitudine și pentru lipsa de rezultate a forului condus de Răzvan Burleanu și făcând mai multe acuzații:

„Să ne explicați, de exemplu, dacă puteți, de ce nu joacă Adeyemi la echipa națională a României? Și de ce alți fotbaliști români, cu meciuri în picioare, nu sunt în lot?”

„Voi când vă asumați ceva, băi? Când o să îți prezinți demisia «profesore»? Ai ratat tot ce ai fi putut rata”

„Demisia marelui director tehnic de la toate naționalele... Un șpăgar recunoscut de mulți părinți...”

„Demisia toată federația, urgent!”

„Plecați, bă, odată! Nu este de voi conducerea fotbalului românesc, sunteți varză. Asumați-vă ceva o dată!”

„Demisia cu toții, am ajuns la nivel cu San Marino! Sunteți de atâția ani la conducere, performanțe 0”.

„Dar voi, de la Federație, când vorbiți? Când vă asumați nivelul la care a ajuns fotbalul românesc? Nu aveți onoare”

„Conducerea FRF = mizerie, corupție și incompetență!”

„Burleanu și Stoichiță, groparii fotbalului românesc!”

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