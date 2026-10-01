Scandal uriaș la Craiova Doi antrenori s-au luat la bătaie în fața jucătorilor! De la ce ar fi pornit conflictul
Alejandro Robles și Adrian Lică. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Diverse

Scandal uriaș la Craiova Doi antrenori s-au luat la bătaie în fața jucătorilor! De la ce ar fi pornit conflictul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 12:29
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 23:38
  • Alejandro Robles și Adrian Lică, antrenorii echipei U17 din Academia Universității Craiova, au fost protagoniștii unui conflict care a escaladat chiar în fața jucătorilor.
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Episodul a avut loc luni seară, când „secundul” Lică ar fi sărit la bătaie cu „principalul” Robles, în sala de forță, în timp ce juniorii se aflau la antrenament.

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Antrenorii echipei U17 a Universității Craiova s-au luat la bătaie

Lică este, totodată, și translatorul șefului Academiei, Eduardo Covelo, la club fiind prezenți mai mulți spanioli, ca urmare a planului lui Mihai Rotaru pentru zona de copii și juniori.

„Secundul” a sărit la bătaie în urma unor tensiuni mai vechi apărute între cei doi, care au escaladat acum din cauza unei alte neînțelegeri în urma căreia românul și-ar fi pierdut cumpătul, informează gsp.ro.

Ce s-a întâmplat apoi? Spaniolul ar fi decis să plece de la club, însă a mai rămas, pentru scurt timp, până la finalizarea unei anchete interne.

De la ce ar fi pornit conflictul dintre Lică și Robles

Cauzele conflictul ar fi multiple. Prima e legată de unul dintre jucători, apreciat de Robles, dar nu și de „secund”, iar modul în care spaniolul l-a susținut pe acesta l-ar fi iritat pe Lică.

Alt motiv ar fi faptul că echipa U17 a oltenilor a ratat accederea în play-off-ul din Liga Elitelor, după ce, în penultima rundă din sezonul regular, pierdut acasă cu Csikszereda, 1-2.

În plus, totul ar fi fost „piperat” de o glumă făcută de spaniol la adresa lui Lică, legată de modul în care acesta efectua un exercițiu în sală, care l-ar fi iritat pe „secund”.

Lică nu este însă la primul episod de acest fel. El ar mai fi avut recent o ieșire violentă asupra antrenorului U13 din Academie, iar în urmă cu doi l-ar fi scuipat pe colegul Filip Popescu, în prezent antrenor la ACS Craiova Maxima.

  • În luna iulie, GOLAZO.ro a publicat un interviu cu Daniel Mogoșanu, fostul antrenor al grupei U17, vicecampioană națională în 2026, în care acesta avertiza cu privire la o serie de nereguli prezente în cadrul Academiei Universității Craiova.

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