Scandal uriaș la Craiova Doi antrenori s-au luat la bătaie în fața jucătorilor! De la ce ar fi pornit conflictul

Alejandro Robles și Adrian Lică, antrenorii echipei U17 din Academia Universității Craiova, au fost protagoniștii unui conflict care a escaladat chiar în fața jucătorilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Episodul a avut loc luni seară, când „secundul” Lică ar fi sărit la bătaie cu „principalul” Robles, în sala de forță, în timp ce juniorii se aflau la antrenament.

Antrenorii echipei U17 a Universității Craiova s-au luat la bătaie

Lică este, totodată, și translatorul șefului Academiei, Eduardo Covelo, la club fiind prezenți mai mulți spanioli, ca urmare a planului lui Mihai Rotaru pentru zona de copii și juniori.

„Secundul” a sărit la bătaie în urma unor tensiuni mai vechi apărute între cei doi, care au escaladat acum din cauza unei alte neînțelegeri în urma căreia românul și-ar fi pierdut cumpătul, informează gsp.ro.

Ce s-a întâmplat apoi? Spaniolul ar fi decis să plece de la club, însă a mai rămas, pentru scurt timp, până la finalizarea unei anchete interne.

De la ce ar fi pornit conflictul dintre Lică și Robles

Cauzele conflictul ar fi multiple. Prima e legată de unul dintre jucători, apreciat de Robles, dar nu și de „secund”, iar modul în care spaniolul l-a susținut pe acesta l-ar fi iritat pe Lică.

Alt motiv ar fi faptul că echipa U17 a oltenilor a ratat accederea în play-off-ul din Liga Elitelor, după ce, în penultima rundă din sezonul regular, pierdut acasă cu Csikszereda, 1-2.

În plus, totul ar fi fost „piperat” de o glumă făcută de spaniol la adresa lui Lică, legată de modul în care acesta efectua un exercițiu în sală, care l-ar fi iritat pe „secund”.

Lică nu este însă la primul episod de acest fel. El ar mai fi avut recent o ieșire violentă asupra antrenorului U13 din Academie, iar în urmă cu doi l-ar fi scuipat pe colegul Filip Popescu, în prezent antrenor la ACS Craiova Maxima.

În luna iulie, GOLAZO.ro a publicat un interviu cu Daniel Mogoșanu, fostul antrenor al grupei U17, vicecampioană națională în 2026, în care acesta avertiza cu privire la o serie de nereguli prezente în cadrul Academiei Universității Craiova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport