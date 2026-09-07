Nimeni nu s-a prins! Jocul secret, în scop caritabil, al unui antrenor la conferința de presă: 6 piese ale lui Michael Jackson
Kieron Dyer
Campionate

Nimeni nu s-a prins! Jocul secret, în scop caritabil, al unui antrenor la conferința de presă: 6 piese ale lui Michael Jackson

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 10:32
  • Un antrenor a găsit o metodă inedită de a-și distra jucătorii și, în același timp, de a strânge bani în scop caritabil.
  • Kieron Dyer (47 de ani), antrenorul lui Southend United, a strecurat șase titluri ale unor piese celebre ale lui Michael Jackson în timpul unei conferințe de presă, fără ca jurnaliștii din încăpere să realizeze ce se întâmplă.
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O conferință de presă obișnuită înaintea unui meci din National League s-a transformat într-un veritabil test de atenție pentru jurnaliști, însă aceștia au ratat complet indiciile.

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Jocul secret, în scop caritabil, al unui antrenor la conferința de presă: 6 piese ale lui Michael Jackson

Kieron Dyer, fost internațional englez și actualul antrenor al lui Southend United, a primit o provocare simplă de la jucătorii săi: să strecoare cât mai multe titluri de piese ale lui Michael Jackson în răspunsurile sale din conferința de presă.

Miza a fost una nobilă. Banii urmau să fie donați unei organizații caritabile, scrie ESPN.

Vorbind despre strategia clubului și despre transferuri, Dyer a spus că Southend vrea „să înceapă ceva foarte bun”, formulare care trimitea direct la „Wanna Be Startin’ Somethin’”, unul dintre hiturile lui Michael Jackson.

Înaintea meciului cu Yeovil Town, Dyer a anticipat un duel în care cele două echipe urmau să încerce să domine posesia și să joace fotbal. Concluzia sa: se aștepta la „un adevărat thriller”.

Un cuvânt aparent banal într-un context fotbalistic, dar care reprezenta, de fapt, al doilea indiciu: „Thriller”, celebra piesă lansată de Michael Jackson în 1982.

Dyer a continuat apoi cu o referință și mai subtilă. Vorbind despre necesitatea de a analiza evoluțiile echipei, a spus că este întotdeauna bine „să reflectezi și să te uiți la omul din oglindă”, desigur, o trimitere la „Man in the Mirror”.

Cea mai misterioasă parte a a provocării a venit atunci când Dyer a vorbit despre evoluțiile echipei: „Fotbalul nu este alb sau negru. Întotdeauna vor exista lucruri bune și lucruri rele”, a explicat tehnicianul. Într-o singură frază, Dyer reușise să introducă două dintre piesele cunoscute ale lui Michael: „Black or White” și „Bad”.

Întrebat despre posibilele transferuri și despre jucătorii pe care îi are în vedere, Dyer a răspuns că are anumite ținte, dar nu poate divulga nume. Apoi a adăugat că poate fi vorba despre un oarecare Joe Bloggs sau despre „un oarecare «Billie Jean»”.

Nu-mi vine să cred că nu v-ați prins!”

Partea cea mai amuzantă a poveștii a venit la final. După ce s-a încheiat conferința, Dyer le-a dezvăluit jurnaliștilor adevăratul motiv pentru care își formulase atât de neobișnuit răspunsurile.

„Băieții m-au provocat să văd câte piese ale lui Michael Jackson pot introduce în conferința de presă”, a explicat antrenorul, precizând că banii vor fi donați în scop caritabil.

Dyer s-a declarat surprins că nimeni nu sesizase jocul, mai ales după ultima replică:

„Nu-mi vine să cred că nu v-ați prins, mai ales când am spus Billie Jean!”.

Clubul Southend United a distribuit ulterior imaginile conferinței, iar momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale. Clipul a strâns milioane de vizualizări.

Fost mijlocaș la Ipswich Town, Newcastle United, West Ham United și Queens Park Rangers, Dyer a adunat 33 de selecții pentru naționala Angliei.

Numirea la Southend reprezintă prima sa experiență ca manager la nivel de seniori.

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