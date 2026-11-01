Ultrașii se dezic de suveraniști FOTO. Bannerul apărut în peluza lui Dinamo: „Șarlatan!” +38 foto
Mesajul afișat de fanii lui Dinamo. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Ultrașii se dezic de suveraniști FOTO. Bannerul apărut în peluza lui Dinamo: „Șarlatan!”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 21:59
  • Suporterii lui Dinamo au afișat un banner cu mesaj politic în timpul partidei cu UTA Arad, disputată astăzi, pe Arena Națională, în etapa #14 din Superliga.
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Ultrașii lui Dinamo au contestat asocierea grupărilor cu persoanele care susțin figuri ale mișcării suveraniste, precum Călin Georgescu (64 de ani) și George Simion (40 de ani)

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Bannerul apărut în peluza lui Dinamo: „Șarlatan!”

În timpul meciului din Superliga, în galerie a apărut un banner cu următorul mesaj:

„Ultrasul este naționalist român și mândru european /

Nu-l mai asemănați cu manipulații ce strigă numele unui șarlatan”.

Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu
Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu
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Mesajul pare o trimitere către susținătorii lui Călin Georgescu, care continuă să protesteze în stradă după ce fostul candidat al alegerilor prezidențiale a fost arestat preventiv.

Apariția bannerului are loc la câteva zile după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale până pe 27 noiembrie 2026.

O decizie care a fost întâmpinată de un nou protest al susținătorilor săi.

Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii DIICOT îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, conform HotNews.

1,1 milioane de euro
ar fi prejudiciul provocat prin presupusa schemă de fraudă în care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost implicat Călin Georgescu

Călin Georgescu este implicat și în alte dosare penale. În septembrie 2025, acesta a fost trimis în judecată într-un dosar privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane.

Separat, fostul candidat a fost trimis în judecată pentru presupusa promovare publică a unor idei și simboluri fasciste și legionare.

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