„Dictatorul” Mbappe Starul lui Real Madrid a vorbit despre  porecla primită: „Are și o parte mai puțin amuzantă” +17 foto
„Dictatorul” Mbappe/ Foto: IMAGO - imagine creată cu inteligență artificială
Campionate

„Dictatorul” Mbappe Starul lui Real Madrid a vorbit despre porecla primită: „Are și o parte mai puțin amuzantă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 18:51
  • Kylian Mbappe (27 de ani), starul lui Real Madrid și al naționalei Franței, a vorbit despre porecla „Dictatorul” primită în online.
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Deși termenul este folosit în principal sub formă de meme și ironie de către microbiști, el are la bază o serie de episoade controversate care au lăsat impresia că starul francez exercită o influență neobișnuit de mare asupra cluburilor și vestiarelor din care face parte.

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Kylian Mbappe, despre porecla „Dictatorul”: „Are și partea sa mai puțin amuzantă”

Într-un interviu acordat pentru France Football, Mbappe a declarat că înțelege latura umoristică a acestor postări, dar consideră nepotrivite comparațiile cu personaje care au lăsat în urmă numeroase tragedii.

„Pe de o parte, este amuzant, pentru că ai senzația că, pentru unii, este doar o glumă. Dar există și o parte mai puțin amuzantă, pentru că știm cât rău au făcut astfel de oameni de-a lungul istoriei.

Să fiu comparat cu oameni care au ucis alți oameni sau care au făcut nefericite milioane și milioane de persoane… Nu cred că am făcut vreodată ceva asemănător în viața mea.

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial

Galerie foto (17 imagini)

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
+17 Foto
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Așadar, sunt mai multe lucruri la mijloc. Pe de o parte, știu că este făcut în spirit de glumă și că nu trebuie dus atât de departe, dar uneori arată o lipsă de conștientizare politică și umană din partea oamenilor”.

Mbappe a comentat și gluma făcută de Mbappe pe această temă. Fotbalistul lui PSG i-a atribuit porecla Mobutu, cu referire la fostul dictator din Zair (acum Republica Democrată Congo), aflat la conducerea țării timp de 25 de ani.

„Ousmane este diferit. A găsit asta pe rețelele sociale! Pur și simplu râde de situație”, a declarat Mbappe, citat de marca.com.

FOTO. Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial

Galerie foto (17 imagini)

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
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