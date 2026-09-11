Muhar l-a dat pe spate Gigi Becali, foarte încântat de ultimul transfer de la FCSB: „E mai tare decât Rădoi”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a declarat extrem de încântat de transferul lui Karlo Muhar (30 de ani).

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FCSB a oficializat miercuri transferul mijlocașului croat, după ce procesul fusese întârziat de litigiul dintre fotbalist și CFR Cluj.

Gigi Becali, despre Karlo Muhar: „E mai tare decât Rădoi”

Patronul celor de la FCSB a făcut o comparație între Muhar și Mirel Rădoi. Becali susține că jucătorul transferat de la CFR Cluj este mult mai bun decât a fost finul său.

„Să nu se supere finul Mirel, dar eu așa îl văd. Era fundaș central, așa l-am luat și așa l-am folosit, dar ca mijlocaș central, părerea mea e că e mai tare Muhar, e foarte puternic. Nu are rost să facem comparații.

Sunt fotbaliști, atacanți care se integrează sau nu se integrează. Dar Muhar nu e doar fotbalist, e bărbat puternic. Se vede hotărârea lui și se vede stăpânirea pe care o are el pe teren.

La noi, jucătorii clachează din cauza faptului că suntem fricoși. Noi nu ținem mijlocul, nu e al nostru, cum să câștigăm meciul când nu ținem mijlocul.

E adevărat că sunt încântat de Drăguș, dar și mai încântat de Muhar, că nu găsesc mijlocaș. L-am găsit pe Joao Paulo, e și el puternic, are curaj, dar nu era ce e Muhar. Când driblezi la mijlocul terenului, trebuie să fii sigur că nu îți ia mingea. Apare și la finalizare, pasează cu siguranță cu latul.

El, dacă are culoar cu mingea la picior, urcă, dar nu o atinge de 2-3 ori cum face Joao Paulo”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Liga DigiSport”.

FCSB i-a făcut loc lui Karlo Muhar în Superliga

În urmă cu o săptămână, Mihai Stoica anunța deja că Ngezana este una dintre variantele luate în calcul pentru a ieși temporar de pe lista de Superliga pe care sunt admiși cel mult 13 jucători străini. La FCSB sunt legitimați 14.

Fundașul sud-african se recuperează după operația suferită la genunchiul drept și nu este încă apt de joc.

Muhar apare acum în lotul FCSB cu numărul 73, în timp ce Ngezana nu mai figurează pe lista actualizată de pe site-ul LPF.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Următorul meci al FCSB-ului este programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, împotriva Petrolului, în etapa #9 din Superliga.

Cine sunt cei 14 jucători străini din lotul FCSB:

Korenica

Muhar

Labonne

Dawa

Batubinsika

Duarte

Radunovic

Joao Paulo

Gnahore

Ofri Arad

Cisotti

Boutoutaou

Garita

Ngezana (scos de pe lista pentru Liga 1)

Jucătorii români din lotul FCSB:

R. Andrei

Crețu

Pădurariu

Dăncuș

Oct. Popescu

Drăguș

Miculescu

M. Popa

M. Popescu

Avram

Politic

M. Toma

Târnovanu

Udrea

L. Stancu

A. Stoian

D. Popa.

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