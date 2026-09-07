Mbappe, ca Ronaldo VIDEO: Gestul făcut de starul lui Real Madrid, înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor

Kylian Mbappe (27 de ani) a avut un gest similar cu cel al lui Cristiano Ronaldo din urmă cu 5 ani, la conferința de presă premergătoarea meciului cu Inter.

Real Madrid - Inter Milano se joacă marți, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Atacantul „galacticilor” a apărut în fața jurnaliștilor înaintea debutului în noul sezon al Ligii Campionilor, amintind de acțiunea starului portughez de la Euro 2020.

Kylian Mbappe a îndepărtat sticla de energizant de pe masă la conferința de presă

La începutul conferinței, înainte de a face declarații, Mbappe a îndepărtat de pe masă sticla de băutură energizantă, așezată pentru reclamă.

Gestul său a amintit de cel făcut de fostul star de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, în urmă cu 5 ani, la Euro 2020, competiție care s-a desfășurat în 2021 din cauza pandemiei de Covid-19.

Prezent la acel turneu final cu naționala Portugaliei, Ronaldo a început conferința îndepărtând cele două sticle de Coca-Cola de pe masă, spunând „Agua”, în timp ce arăta sticla sa de apă.

Momentul devenit viral a avut un impact inclusiv la nivel economic. Coca-Cola a avut scădere de 1,6% pe bursă după conferința lui Cristiano, ceea ce a însemnat o pierdere de 4 miliarde de dolari din capitalizarea totală a companiei.

Cât despre Real Madrid, echipa va debuta în noul sezon al Ligii contra Interului pregătit de Cristi Chivu. Acesta îl va înfrunta pe Jose Mourinho, antrenorul sub comanda căruia a cucerit trofeul în 2010.

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