FCSB, tatonări cu Maxim  Roș-albaștrii au negociat cu antrenorul Corvinului » Marele obstacol în calea realizării mutării +51 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

FCSB, tatonări cu Maxim Roș-albaștrii au negociat cu antrenorul Corvinului » Marele obstacol în calea realizării mutării

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 17:09
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 18:29
  • Florin Maxim (45 de ani), antrenorul celor de la Corvinul, a fost dorit pe banca tehnică a celor de la FCSB.
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După eșecul din derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, Gigi Becali a anunțat că Baciu ar vrea să plece de la FCSB.

Ulterior, patronul clubului a discutat cu galeria și i-a mai oferit o șansă antrenorului. I-a stabilit și un obiectiv final pe care trebuie să îl îndeplinească dacă nu vrea să fie demis.

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18:10 Corvinul anunță că Maxim nu pleacă!

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Știrea inițială, 17:10 Florin Maxim se află în discuții cu FCSB

În următoarele două meciuri, cu Petrolul și U Craiova, Marius Baciu trebuie să obțină minimum 4 puncte dacă vrea să rămână la FCSB.

În caz contrar, acesta ar putea fi demis la mai puțin de jumătate de an de la preluarea mandatului. FCSB nu a stat pe loc și a identificat deja înlocuitor.

Conform surselor GOLAZO.ro, FCSB se află în discuții preliminare cu Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara, echipă cu care a reușit să câștige Cupa României (2024) și să promoveze în Liga 1.

Pentru a se putea realiza mutarea, FCSB ar trebui să achite clauza de reziliere a antrenorului, în valoare de 100.000 de euro.

Există totuși și o problemă. Florin Maxim nu deține licența Pro, astfel că ar fi nevoit să vină la FCSB cu un tehnician care a obținut-o deja.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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Sub comanda lui Maxim, Corvinul a evoluat și în Europa League, acolo unde a învins-o pe Paksi (4-2 la general), dar a fost eliminată ulterior de Rijeka.

A ajuns în Conference League, acolo unde hunedorenii au fost eliminați din nou de Astana și au părăsit cupele europene.

Florin Maxim a preluat-o pe Corvinul în iulie 2021 și a pregătit echipa, până acum, în 128 de meciuri.

Florin Maxim a putut rămâne antrenor principal în acte la Corvinul pentru că a promovat cu echipa din Liga 2, însă regulamentul precizează că acesta trebuie să fie declarat ADMIS la primul curs de licență UEFA Pro organizat de Școala Federală de Antrenori, să nu întrerupă participarea și să absolve cursul.

Articolul 23.5 din Regulamentul/Statutul Antrenorului (RSA) este articolul care reglementează această situație excepțională.

Dacă va pleca de la Corvinul la alt club din Liga 1, Maxim nu va putea lua automat derogarea cu el. Pentru postul de A1 va trebui să îndeplinească cerința normală de licențiere - UEFA Pro.

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