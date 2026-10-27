Lamine Yamal (19 ani) a fost protagonistul unui moment stânjenitor la gala Balonului de Aur, desfășurată în acest an la Londra.

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Înaintea ceremoniei propriu-zise, starul Barcelonei și-a făcut apariția pe covorul roșu alături de partenera sa, Ines Garcia.

VIDEO. Lamine Yamal, moment sfânjenitor! A refuzat să dea mâna cu o influencerință celebră la gala Balonului de Aur

Un videoclip cu Yamal s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Celine Dept (26 de ani), o celebră influenceriță belgiană, cunoscută pentru conținutul său din lumea fotbalului, a vrut să bată palma cu Lamine.

Tânărul de 19 ani a refuzat, făcând semn că nu își poate elibera mâna dreaptă, întrucât o ținea de mână pe iubita sa.

„N-a refuzat-o pe Vicky Lopez, șmecherul mic!”

„E bine, n-a venit acolo ca să se dea în spectacol”, au fost câteva comentarii lăsate de utilizatori pe rețelele de socializare.

În cadrul galei, Yamal a câștigat pentru al treilea an consecutiv trofeul KOPA, acordat celui mai bun tânăr jucător. A terminat pe locul 3 în topul pentru Balonul de Aur, fiind devansat de Kylian Mbappe și marele câștigător Harry Kane.

Lamine Yamal refuse de serrer la main de Céline Dept, tout en tenant la main de sa petite amie, Inés García. 😂❤️ https://t.co/Pf5zp7Tc6Q — Barça News (@BarcaNewsFRA) October 27, 2026

Cine este Celine Dept

Născută pe 8 decembrie 1999, Celine a devenit celebră pentru conținutul cu fotbal pe care îl face pe Tik Tok și pe Youtube, alături de partenerul ei, Michiel Callebaut.

În prezent, Celine are aproape 100 de milioane de urmăritori cumulați pe ambele platforme.

De-a lungul timpului, aceasta a realizat videoclipuri alături de nume importante din fotbal, precum Neymar sau Erling Haaland.

În această vară și-a îndeplinit visul și l-a întâlnit pentru prima dată față în față pe Cristiano Ronaldo. Nu și-a putut stăpânii lacrimile când a făcut poza cu idolul său, care a și îmbrățișat-o.

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