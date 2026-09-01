Dennis Man, a cărui plecare la Lazio părea aproape sigură luni, ar putea să rămână la PSV în cele din urmă.

Ce a anunțat specialistul olandez în mercato apropiat de clubul din Eindhoven.

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Ceea ce părea o mutare sigură ar putea să cadă definitiv. Este posibil ca Dennis Man să nu mai ajungă la Lazio și să rămână la PSV Eindhoven.

Rik Elfrink, specialist olandez în mercato de la cotidianul local Eindhovens Dagblad, foarte apropiat de PSV, a dezvăluit pe pagina sa de X:

„Mutarea lui Dennis Man la Lazio va fi foarte greu de realizat. Perioada de mercato din Italia se încheie la ora 20:00 (n.r. 21:00 în România).

Een vertrek van Dennis Man naar Lazio gaat heel lastig worden. De markt in Italië sluit om 20.00. Er wordt niet echt meer op gerekend, al blijft het voetbal. Geen man overboord voor PSV, omdat de Roemeen in principe in de plannen voor dit seizoen zat. — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 1, 2026

Nimeni nu mai mizează cu adevărat pe această tranzacție, deși orice este posibil în fotbal.

Nu e panică la PSV. Oricum, românul făcea parte în principiu din planurile pentru acest sezon”.

Știrea inițială:

Lazio, un milion de euro pentru Man

Marți, la ora locală 20:00 (21:00 în România), se încheie perioada de transferuri în Italia.

Până diseară, PSV Eindhoven și Lazio Roma trebuie să ajungă la un acord pentru ca Dennis Man să se întoarcă în Serie A după numai un sezon (a ajuns în Eredivisie în 2025, de la Parma, în schimbul a 9,1 milioane).

Dennis Man a fost rezerva lui Perisic în acest start de campionat la Eindhoven. Foto: Imago

Cluburile sunt pe ultimii metri ai negocierilor. Cotidianul olandez De Telegraaf susține că este posibil și un transfer definitiv, dar Gazzetta dello Sport vede numai un împrumut cu opțiune de cumpărare, nu obligație.

Lazio ar putea plăti momentan o sumă mică pentru acest împrumut:

Un milion de euro, atât ar vrea să achite imediat.

Lazio mai trebuie să cedeze un jucător înainte să-l ia pe Man

Biancocelestii nu stau prea bine financiar. „Eu antrenez. Nu sunt bani, nu pot să răpesc jucători”, a explicat sec antrenorul Gennaro Gattuso, conform Gazzetta.it.

Tocmai de aceea insistă peninsularii pentru împrumut.

Lazialii mai trebuie să se despartă de un jucător înainte de a-l lua pe Man: extrema Cancellieri. Negociază cu Fiorentina pentru un schimb cu Gudmundsson.

11 goluri și 7 pase decisive a reușit Man în 39 de meciuri jucate la PSV în toate competițiile

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