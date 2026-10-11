Norris, luat la țintă Campionul mondial din Formula 1, aspru criticat pentru interviul acordat,  după accidentul cu Piastri +5 foto
Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri/ Foto: captură VIDEO Youtube
Formula 1

Norris, luat la țintă Campionul mondial din Formula 1, aspru criticat pentru interviul acordat, după accidentul cu Piastri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 15:56
  • Lando Norris (26 de ani), pilotul McLaren, a fost criticat pe rețelele de socializare pentru interviul acordat după accidentul cu colegul său Oscar Piastri (25 de ani), în cursa Sprint de la Marele Premiu din Singapore.
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Cei doi coechipieri de la McLaren s-au ciocnit în ultimul tur al cursei desfășurate pe celebrul circuit stradal Marina Bay. În urma incidentului, australianul a fost nevoit să abandoneze.

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Lando Norris, criticat pentru interviul acordat după accidentul cu Piastri

La finalul cursei, campionul mondial i-a cerut scuze coechipierului său, dar a fost întrebat ulterior dacă nu cumva manevra sa a fost inutilă.

„Ce era să fac, să nu atac atunci când am văzut un spațiu mare? Până la urmă, cum se numește cursa?”, a replicat britanicul, potrivit thesun.co.uk.

Intervievatorul i-a răspuns: „Cursa Sprint”.

Norris a continuat: „Ce cuvânt urmează după «sprint»?”. Jurnalistul a răspuns: „Cursă”.

Replica ironică a britanicului a venit imediat: „Wow! Bravo!”

Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din cursa de Sprint de la Singapore Foto captură video Youtube.jpeg
Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din cursa de Sprint de la Singapore Foto captură video Youtube.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din cursa de Sprint de la Singapore Foto captură video Youtube.jpeg Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din cursa de Sprint de la Singapore Foto captură video Youtube .jpeg Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din cursa de Sprint de la Singapore Foto captură video Youtube .jpeg Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din cursa de Sprint de la Singapore Foto captură video Youtube.jpeg Accidentul dintre Lando Norris și Oscar Piastri din cursa de Sprint de la Singapore Foto captură video Youtube.jpeg
+5 Foto
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Declarațiile lui Norris de la interviu au stârnit nemulțumirea mai multor fani ai Formulei 1, care l-au criticat pe rețelele de socializare:

  • „Cine se crede?? Chiar trebuie să fie atât de arogant?
  • „Îmi pare rău, dar atitudinea arogantă față de jurnalist atunci când tu ești cel care greșește este dezgustătoare”.
  • „Wow… întruchiparea aroganței. Nici urmă de regret.”
  • „Max (Verstappen) NU se comportă cu un asemenea sentiment de superioritate.”, au fost câteva comentarii lăsate de internauți.

Clasamentul general al piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 325 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) - 236 de puncte
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 221 de puncte
  4. Charles Leclerc (Ferrari) - 197 de puncte
  5. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 196 de puncte
  6. Lando Norris (McLaren) - 189 de puncte
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 128 de puncte
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 96 de puncte
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 69 de puncte
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 41 de puncte

Clasament constructori

  1. Mercedes - 561 puncte
  2. Scuderia Ferrari - 418 puncte
  3. McLaren - 317 puncte
  4. Red Bull Racing - 306 puncte
  5. Racing Bulls - 94 puncte
  6. Alpine - 68 puncte
  7. Haas - 30 puncte
  8. Revolut - 19 puncte
  9. Williams - 12 puncte
  10. Aston Martin - 7 puncte
  11. Cadillac - 0 puncte

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