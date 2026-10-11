„Nu e o greșeală atât de mare” Pancu îl apără pe Curelea: „A fost să viziteze un prieten pe care și eu mi-aș fi dorit să-l văd”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenor la Rapid, a comentat scandalul izbucnit în jurul naționalei României U21, după întâlnirea din Ibiza care a stârnit controverse înaintea duelului cu Spania U21.

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Selecționerul Costin Curelea, secundul său, dar și angajații FRF care se ocupă de naționala de tineret au participat la o cină, la care s-a consumat și alcool, alături de Nicu Gheară, un personaj controversat.

Daniel Pancu: „Nu e o greșeală atât de mare”

Pancu consideră că întâlnirea din Ibiza nu a influențat în niciun fel rezultatul partidei pierdute de România U21 în fața Spaniei, scor 1-7.

„E o greșeală, cu siguranță, dar nu atât de mare pe cât pare să fie. Nu cred că s-a întâmplat absolut nimic acolo. Au fost, până la urmă, să viziteze un vechi prieten, un român, pe care nici eu nu l-am mai văzut de mulți ani și pe care mi-aș fi dorit să-l văd, poate, și într-un cadru oficial.

Dacă mă întrebați pe mine, s-a discutat mult mai mult despre întâmplarea asta decât despre parcursul și evoluția noastră în campania asta. S-a mutat, cumva, atenția de la problemele reale de fotbal la altceva.

E un lucru care s-a întâmplat, dar nu influențează cu nimic cele șapte goluri primite faptul că selecționerul a fost la masă cu două zile înainte de meci”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu U Cluj.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

Întrebat dacă nu e un exemplu negativ pentru jucători ca antrenorul să iasă din programul echipei, Pancu a insistat:

„Păi, da', ce? Jucătorii știau că antrenorul nu e acolo (n.r. - în cantonament)? Nu știau jucătorii că antrenorul nu e acolo. V-am spus, nu știu dacă e incident sau… E greșeală cu siguranță”.

FRF va demara o anchetă

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere din partea Federației Române de Fotbal cu privire la situația semnalată. Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat că va demara o anchetă.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează următoarele:

Federația Română de Fotbal privește cu maximă îngrijorare și fermitate situația semnalată. Poziția instituției este una clară și fără echivoc: părăsirea programului oficial al reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism. Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal.

Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal. FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară strict și de un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților și membrilor staff-urilor loturilor naționale . Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere.

. Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere. Având în vedere natura aspectelor semnalate, FRF consideră necesară demararea unei anchete interne, în conformitate cu procedurile și reglementările în vigoare, urmând să fie luate măsurile care se impun”.

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