„Nu e o greșeală atât de mare” Pancu îl apără pe Curelea: „A fost să viziteze un prieten pe care și eu mi-aș fi dorit să-l văd”

- Daniel Pancu (49 de ani), antrenor la Rapid, a comentat scandalul izbucnit în jurul naționalei României U21, după întâlnirea din Ibiza care a stârnit controverse înaintea duelului cu Spania U21.
Selecționerul Costin Curelea, secundul său, dar și angajații FRF care se ocupă de naționala de tineret au participat la o cină, la care s-a consumat și alcool, alături de Nicu Gheară, un personaj controversat.
Daniel Pancu: „Nu e o greșeală atât de mare”
Pancu consideră că întâlnirea din Ibiza nu a influențat în niciun fel rezultatul partidei pierdute de România U21 în fața Spaniei, scor 1-7.
„E o greșeală, cu siguranță, dar nu atât de mare pe cât pare să fie. Nu cred că s-a întâmplat absolut nimic acolo. Au fost, până la urmă, să viziteze un vechi prieten, un român, pe care nici eu nu l-am mai văzut de mulți ani și pe care mi-aș fi dorit să-l văd, poate, și într-un cadru oficial.
Dacă mă întrebați pe mine, s-a discutat mult mai mult despre întâmplarea asta decât despre parcursul și evoluția noastră în campania asta. S-a mutat, cumva, atenția de la problemele reale de fotbal la altceva.
E un lucru care s-a întâmplat, dar nu influențează cu nimic cele șapte goluri primite faptul că selecționerul a fost la masă cu două zile înainte de meci”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu U Cluj.
Întrebat dacă nu e un exemplu negativ pentru jucători ca antrenorul să iasă din programul echipei, Pancu a insistat:
„Păi, da', ce? Jucătorii știau că antrenorul nu e acolo (n.r. - în cantonament)? Nu știau jucătorii că antrenorul nu e acolo. V-am spus, nu știu dacă e incident sau… E greșeală cu siguranță”.
FRF va demara o anchetă
GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere din partea Federației Române de Fotbal cu privire la situația semnalată. Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat că va demara o anchetă.
„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează următoarele:
- Federația Română de Fotbal privește cu maximă îngrijorare și fermitate situația semnalată. Poziția instituției este una clară și fără echivoc: părăsirea programului oficial al reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism. Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal.
- FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară strict și de un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților și membrilor staff-urilor loturilor naționale. Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere.
- Având în vedere natura aspectelor semnalate, FRF consideră necesară demararea unei anchete interne, în conformitate cu procedurile și reglementările în vigoare, urmând să fie luate măsurile care se impun”.