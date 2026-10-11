„Nu e o greșeală atât de mare” Pancu îl apără pe Curelea: „A fost să viziteze un prieten pe care și eu mi-aș fi dorit să-l văd”
Daniel Pancu
Nationala

„Nu e o greșeală atât de mare” Pancu îl apără pe Curelea: „A fost să viziteze un prieten pe care și eu mi-aș fi dorit să-l văd”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 15:12
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Selecționerul Costin Curelea, secundul său, dar și angajații FRF care se ocupă de naționala de tineret au participat la o cină, la care s-a consumat și alcool, alături de Nicu Gheară, un personaj controversat.

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Daniel Pancu: „Nu e o greșeală atât de mare”

Pancu consideră că întâlnirea din Ibiza nu a influențat în niciun fel rezultatul partidei pierdute de România U21 în fața Spaniei, scor 1-7.

„E o greșeală, cu siguranță, dar nu atât de mare pe cât pare să fie. Nu cred că s-a întâmplat absolut nimic acolo. Au fost, până la urmă, să viziteze un vechi prieten, un român, pe care nici eu nu l-am mai văzut de mulți ani și pe care mi-aș fi dorit să-l văd, poate, și într-un cadru oficial.

Dacă mă întrebați pe mine, s-a discutat mult mai mult despre întâmplarea asta decât despre parcursul și evoluția noastră în campania asta. S-a mutat, cumva, atenția de la problemele reale de fotbal la altceva.

E un lucru care s-a întâmplat, dar nu influențează cu nimic cele șapte goluri primite faptul că selecționerul a fost la masă cu două zile înainte de meci”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu U Cluj.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara) Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)
Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

Întrebat dacă nu e un exemplu negativ pentru jucători ca antrenorul să iasă din programul echipei, Pancu a insistat:

„Păi, da', ce? Jucătorii știau că antrenorul nu e acolo (n.r. - în cantonament)? Nu știau jucătorii că antrenorul nu e acolo. V-am spus, nu știu dacă e incident sau… E greșeală cu siguranță”.

FRF va demara o anchetă

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere din partea Federației Române de Fotbal cu privire la situația semnalată. Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat că va demara o anchetă.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează următoarele:

  • Federația Română de Fotbal privește cu maximă îngrijorare și fermitate situația semnalată. Poziția instituției este una clară și fără echivoc: părăsirea programului oficial al reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism. Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal.
  • FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară strict și de un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților și membrilor staff-urilor loturilor naționale. Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere.
  • Având în vedere natura aspectelor semnalate, FRF consideră necesară demararea unei anchete interne, în conformitate cu procedurile și reglementările în vigoare, urmând să fie luate măsurile care se impun”.

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