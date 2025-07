„Simțeam că putem întoarce” Laszlo Balint, frustrat după eșecul de la Constanța: „E una dintre acele zile”

Farul - Oțelul 3-2. Laszlo Balint (46 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de la Constanța.

Antrenorul gălățenilor se simte frustrat după această partidă, întrucât crede că echipa sa avea puterea de a întoarce rezultatul.

Oțelul a traversat multe momente bune în deplasarea de la Farul, iar Laszlo Balint nu înțelege de ce echipa gestionează prost anumite faze, de multe decisive.

Farul - Oțelul 3-2 . Laszlo Balint: „Este frustrant și dureros”

„Este foarte greu să reintri în joc după un start de o asemenea manieră și pentru mine este un motiv de analiză. Și pentru toți membrii staff-ului, chiar și pentru băieți, asta am vorbit chiar și imediat după meci.

Trebuie să înțelegem de ce am intrat atât de greu în meci, mental. Pentru că s-a demonstrat că ulterior am avut reacție. Au fost niște momente psihologice care nu au fost gestionate cum trebuie.

La pauză am avut o discuție, băieții simțeau că avem forță să întoarcem rezultatul.

Pentru mine e dureros și frustrant pentru că am simțit în multe momente că avem control și avem puterea de a presa adversarul. Dar eu cred că este una dintre acele zile în care orice am fi făcut, nu ne-ar fi ieșit”, a declarat Laszlo Balint, la Prima Sport.

FOTO Iancu, eliminat după ce abia intrase pe teren, pentru un fault dur la Lameira

Laszlo Balint, despre lotul subțire al Oțelului Galați

Antrenorul a vorbit despre variantele puține pe care le are pe bancă în momentul de față.

„Ați văzut că am debutat doi copii. Este foarte greu când pierzi din această consistență pe care o dădeau jucătorii cu experiență.

Paulinho e un jucător cu un potențial foarte mare, versatil, știe să țină de minge, are acest simț al porții, iar când o să ajungă la un nivel optim, fizic, o să fie un jucător foarte bun la nivel de Superligă”, a mai spus Balint.

