„Făcea gesturi obscene!” Un oficial de la Farul l-a pus la zid pe Danny Armstrong: „Nu accept să nu ne respecte”

Dinamo - Farul 4-0. Tiberiu Curt, vicepreședintele clubului din Constanța, l-a „taxat” dur pe Danny Armstrong, după incidentele de la pauza meciului din etapa 10.

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Scoțianul și Denis Alibec au avut un conflict la pauza meciului, iar atacantul Farului a văzut cartonașul roșu din partea arbitrului Marian Barbu.

La finalul meciului, Alibec a susținut că a fost provocat și înjurat, în timp ce jucătorul lui Dinamo a venit cu o altă versiune.

Tiberiu Curt: „Nu accept ca un jucător să nu respecte oficialii unui alt club”

Ulterior, Dan Udrea, redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro și moderatorul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, a primit informații de la fața locului, conform cărora a doua tentativă de conflict între Alibec și Armstrong a avut loc la finalul meciului.

Cei doi s-ar fi înjurat, iar veteranul „marinarilor” l-a luat de tricou pe jucătorul lui Dinamo, moment în care acesta a ripostat.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Zoltan Iasko, directorul sportiv al constănțenilor l-a așteptat pe Armstrong după meci și i-a transmis un mesaj amenințător: „Vii tu la Constanța în retur”.

Acum, vicepreședintele Farului îl acuză pe Danny Armstrong de lipsă de respect la adresa oficialilor.

„Un rezultat dureros, nu cred că este conform jocului din teren, dar nu avem ce să facem. Felicit echipa Dinamo și noi trebuie să mergem înainte.

Am văzut și eu că au apărut anumite imagini de la finalul meciului, a pătruns un ziarist acolo în spațiul unde nu avea voie, dar asta este problema clubului organizator Dinamo.

Problema mea cu Armstrong a fost că am văzut că făcea gesturi obscene la adresa lui Zoltan Iașko și cred că e vorba despre respect.

M-a durut că am văzut oficiali ai clubului Dinamo care s-au făcut că nu văd. Nu s-a văzut ce spunea Armstrong și nici ce arăta. Nu știu ce a fost la pauză, așa a considerat arbitrul, Denis poate că a greșit, OK. Dar nu accept ca un jucător să nu respecte oficialii unui alt club.

Un jucător străin, venit în România și unde este plătit, să reacționeze așa... OK, poate a fost euforia momentului, dar trebuie să ne respectăm unii pe alții. Nu mi s-a părut normală atitudinea lui.

Reacția mea a fost să semnalez că s-a întrecut măsura. Văd că Danny Armstrong este considerat băiat deștept și noi... Nu e vorba despre asta, ci despre respect”, a spus Tiberiu Curt, potrivit digisport.ro.

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