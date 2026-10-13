Reghe riscă să fie exclus din fotbal! Miercuri, FRF va da un verdict, însă Regulamentul îl acuză direct pe antrenorul de la FCSB. Ce spune articolul 85

FCSB i-a achitat lui Reghecampf datoria către Universitatea Craiova, însă litigiul nu este încheiat, fiindcă antrenorul a încălcat în mod flagrant legile FRF.

Ce spune articolul din Regulamentul Disciplinar pe care Reghe nu l-a respectat și de ce acesta prevede inclusiv excluderea din fotbal.

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Reghecampf a primit o dispensă din partea FRF pentru a putea să stea pe bancă la meciul cu Oțelul, însă nu a scăpat definitiv de probleme.

El va face obiectul unei judecăți a comisiilor FRF. Iar speța se anunță una extrem de complicată pentru tehnicianul care a pornit cu dreptul în al 3-lea mandat la FCSB.

De unde a plecat litigiul

Când a semnat cu clubul lui Becali, Reghecampf mai avea o datorie neachitată față de Craiova. Aceasta provenea din clauza de reziliere unilaterală care era prevăzută în contractul său atunci când l-a rupt în toamna lui 2023 pentru a pleca în Golf.

Oltenii l-au reclamat la comisii, iar decizia definitivă a FRF a venit în martie 2024!

De atunci, Reghe a tot întârziat să vireze toți banii, mai ales că a activat doar în străinătate, la cluburi din Africa, astfel el nu s-a supus regulamentelor FRF. Acum însă, FCSB i-a preluat datoria și a achitat suma către Craiova.

Totuși, un articol din Regulamentul Disciplinar al FRF se referă fix la o astfel de speță, iar prevederile lui îi creează lui Reghecampf riscuri majore privind o eventuală măsură extrem de dură la adresa lui.

Articolul 85 e foarte clar și prevede exact speța lui Reghe

Articolul respectiv e numărul 85 și se intitulează „Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii”. La punctul 3 se spun următoarele:

„Persoanele fizice care nu-și execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii se sancționeaza cu măsura interzicerii desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal până la executarea integrală a obligației stabilite, dar nu mai mult de 2 ani. În cazul în care nici după 2 ani persoana fizică nu și-a executat obligațiile va fi exclusă din activitatea fotbalistică”

De la momentul hotărârii definitive a comisiilor FRF, care îl obliga pe Reghecampf să achite banii conform clauzei celor de la Universitatea Craiova, au trecut 2 ani și jumătate până când s-a stins datoria.

Decizia FRF a fost în martie 2024, banii au fost virați de FCSB clubului oltean în septembrie 2026!

De ce FRF i-a dat dispensă lui Reghecampf pentru meciul cu Oțelul

Inclusiv Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, s-a referit la acest subiect și a susținut că e o speță cu care nu s-a mai întâlnit până acum de când conduce această instituție.

Dispensa pe care FRF i-a acordat-o lui Reghecampf, de a stat pe bancă sâmbătă, a fost oferită pornind de la principiul că există încă un litigiu, iar până la soluționarea lui și a unei decizii finale la adresa tehnicianului, acestuia să nu i se ia dreptul la muncă.

Același articol 85, din Regulamentul Disciplinar, e cel care se aplică și cluburilor atunci când acestea nu respectă decizii definitive FRF sau TAS și nu achită la timp.

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