- Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a criticat arbitrajul după înfrângerea suferită de FCSB pe terenul lui U Cluj, scor 0-1.
Roș-albaștrii au ajuns la două eșecuri consecutive, după cel suferit în Cupa României cu Gloria Bistrița (0-1), și au ieșit din zona locurilor de play-off.
U Cluj - FCSB 1-0. Reghecampf atacă arbitrajul
Tehnicianul FCSB a pus l-a pus la zid pe arbitrul Iulian Călin, considerând că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile sale.
„Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri. Cred că rezultatul este nedrept, dar așa se întâmplă când îți creezi ocazii și nu marchezi.
E dificil pentru mine, pentru că suntem la cald, și nu-mi place să vorbesc despre arbitraj. A fost totul cam prea într-o direcție. Când stai 3-4 minute la golul nostru pe care l-au anulat... Probabil că e ofsaid, dar, din ce am văzut noi, piciorul lui Cristea e mai în interior decât corpul lui Stoian. E decizia dânșilor, n-avem ce face.
La ultima fază, mingea se duce spre Drăguș, iar jucătorul lor este foarte inteligent. Se duce cu mâna, deviază mingea, apoi pleacă din zona arbitrului. I-am spus arbitrului...
În fine, mi se pare puțin suspect, având în vedere originea domnului arbitru și ce s-a întâmplat pe teren”, a spus Laurențiu Reghecampf la Digi Sport.
Partida a fost condusă de Iulian Călin, „central” din Argeș. FCSB a marcat prin Stoian în minutul 44, însă reușita a fost anulată după aproape 5 minute de analiză în camera VAR.
„Dacă nu urmăresc fotbalul, n-au de unde să știe lucrurile astea!”
Reghecampf a vorbit și despre golul marcat de Lukic, care a stabilit și scorul final, criticându-și jucătorii pentru lipsa de atenție.
„Am discutat cu jucătorii despre asta. S-a întâmplat aceeași fază la meciul cu FC Argeș. Le-am spus că se va întâmpla lucrul ăsta. Îl vor bloca pe Dawa ca să vină Lukic singur spre poartă”, a adăugat Reghe.
Apoi s-a întors la arbitraj: „I-am spus să se uite la ce face Bic, că nu are nicio treabă cu faza respectivă, doar blochează jucătorul nostru ca Lukic să vină singur în fața porții. S-a mai întâmplat la un meci când a marcat Lukic și astăzi au marcat cu aceeași metodă.
Dacă dânșii nu urmăresc fotbalul și nu văd fazele respective, probabil n-au de unde să știe!”.
După acest rezultat, FCSB a coborât pe locul 7, cu 21 de puncte, în timp ce U Cluj a urcat pe 4, cu 25. În etapa următoare, bucureștenii întâlnesc Corvinul.