Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a criticat arbitrajul după înfrângerea suferită de FCSB pe terenul lui U Cluj, scor 0-1.

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Roș-albaștrii au ajuns la două eșecuri consecutive, după cel suferit în Cupa României cu Gloria Bistrița (0-1), și au ieșit din zona locurilor de play-off.

U Cluj - FCSB 1-0 . Reghecampf atacă arbitrajul

Tehnicianul FCSB a pus l-a pus la zid pe arbitrul Iulian Călin, considerând că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile sale.

„Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri. Cred că rezultatul este nedrept, dar așa se întâmplă când îți creezi ocazii și nu marchezi.

E dificil pentru mine, pentru că suntem la cald, și nu-mi place să vorbesc despre arbitraj. A fost totul cam prea într-o direcție. Când stai 3-4 minute la golul nostru pe care l-au anulat... Probabil că e ofsaid, dar, din ce am văzut noi, piciorul lui Cristea e mai în interior decât corpul lui Stoian. E decizia dânșilor, n-avem ce face.

Poziția lui Stoian la golul anulat din min. 44

La ultima fază, mingea se duce spre Drăguș, iar jucătorul lor este foarte inteligent. Se duce cu mâna, deviază mingea, apoi pleacă din zona arbitrului. I-am spus arbitrului...

În fine, mi se pare puțin suspect, având în vedere originea domnului arbitru și ce s-a întâmplat pe teren”, a spus Laurențiu Reghecampf la Digi Sport.

Partida a fost condusă de Iulian Călin, „central” din Argeș. FCSB a marcat prin Stoian în minutul 44, însă reușita a fost anulată după aproape 5 minute de analiză în camera VAR.

„Dacă nu urmăresc fotbalul, n-au de unde să știe lucrurile astea!”

Reghecampf a vorbit și despre golul marcat de Lukic, care a stabilit și scorul final, criticându-și jucătorii pentru lipsa de atenție.

„Am discutat cu jucătorii despre asta. S-a întâmplat aceeași fază la meciul cu FC Argeș. Le-am spus că se va întâmpla lucrul ăsta. Îl vor bloca pe Dawa ca să vină Lukic singur spre poartă”, a adăugat Reghe.

Apoi s-a întors la arbitraj: „I-am spus să se uite la ce face Bic, că nu are nicio treabă cu faza respectivă, doar blochează jucătorul nostru ca Lukic să vină singur în fața porții. S-a mai întâmplat la un meci când a marcat Lukic și astăzi au marcat cu aceeași metodă.

Dacă dânșii nu urmăresc fotbalul și nu văd fazele respective, probabil n-au de unde să știe!”.

Duelul dintre Bic și Dawa de la golul lui Lukic la care Reghe susține că FCSB trebuia să primească fault

După acest rezultat, FCSB a coborât pe locul 7, cu 21 de puncte, în timp ce U Cluj a urcat pe 4, cu 25. În etapa următoare, bucureștenii întâlnesc Corvinul.

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