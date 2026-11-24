Soția lui LeBron James, Savannah (40 de ani), a solicitat ordine de restricție împotriva a doi bărbați care ar fi terorizat-o pe ea și pe familia ei în ultimele săptămâni.

Incidentele i-au făcut pe unii membri ai familiei să se teamă să mai stea în propria locuință.

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Unul dintre cei doi acuzați a încercat să intre cu bagajele în mână în reședința lui LeBron James (41 de ani) din Los Angeles, iar cealaltă persoană a pretins că este o rudă și a reușit să pătrundă în casa superstarului echipei Philadelphia 76ers.

Familia lui LeBron James, hărțuită

Potrivit presei din SUA, Savannah susține, într-o cerere de emitere a unui ordin de restricție depusă în comitatul Los Angeles, că Jaliere McWhite, în vârstă de 22 de ani, „are convingerea delirantă că face parte din familia James, inclusiv că este fiul soților James”.

De asemenea, ea a solicitat judecătorului să-i interzică lui William Rahman, în vârstă de 55 de ani, să se apropie la mai puțin de 180 de metri de ea, de LeBron James, și de copiii lor, după ce a afirmat că acesta are „convingerea delirantă că locuiește” la reședința lor din Los Angeles, într-o a doua cerere de emitere a unui ordin de restricție.

„Membrii familiei noastre se tem să mai stea în propria lor casă. Familia James se confruntă cu un pericol iminent”, a mai declarat Savannah James, potrivit Daily Mail.

Problemele cu McWhite au început pe 23 octombrie, potrivit documentelor depuse de Savannah.

„A apărut pe aleea din fața reședinței familiei, a spus că este rudă cu familia, s-a comportat ca un copil și a afirmat că are 14 ani. Aceste declarații demonstrează un atașament delirant față de familie. Acest atașament îi determină comportamentul și nu a dispărut”, a spus Savannah James despre interacțiunea cu McWhite.

Savannah susține că McWhite a apărut apoi din nou la proprietatea lor pe 6 noiembrie, reușind să intre în casă în timpul acelui incident.

„S-a cățărat pe gardul unei proprietăți învecinate, a pătruns pe proprietatea familiei James și a intrat în reședință prin ușa din față. Membrii familiei lăsaseră ușa aceea descuiată cu câteva momente înainte.

Imaginile de pe camerele de supraveghere confirmă că se afla în interiorul casei. În două săptămâni, comportamentul său a evoluat de la a apărea neinvitat la a intra ilegal în casa familiei”, se mai arată în plângere.

Savannah a susținut că Poliția a intervenit în ambele situații, iar în cazul celui de-al doilea incident 12 membri ai forțelor de ordine s-au prezentat pentru a-l soma pe McWhite să părăsească casa.

„Complexitatea acestei intervenții reflectă cât de periculoasă era situația”, a spus ea.

Savannah a precizat că, deși McWhite se află în prezent în custodia poliției în urma incidentului din 6 noiembrie, familia James are în continuare nevoie de protecție dispusă de instanță, în cazul în care acesta va fi eliberat.

„Istoricul său arată că, probabil, va încerca să contacteze sau să se apropie din nou de familie”, se mai arată în plângere.

FOTO. Reședința lui LeBron James din Los Angeles

Un alt hărțuitor a venit cu bagajele la locuința familiei James

Rahman, celălalt suspect, a stârnit îngrijorare în rândul familiei James încă de anul trecut, potrivit documentelor depuse de Savannah James. Soția jucătorului de baschet susține că, în decembrie 2025, Rahman „a început să trimită scrisori și colete la domiciliul familiei James”.

„Coletele au fost refuzate și returnate, însă, din cauza temerilor legate de fraudă, avocatul a trimis o somație la 23 februarie 2026”, a precizat Savannah James.

Câteva luni mai târziu, în octombrie 2026, bodyguarzii lui Savannah l-au observat pe Rahman în apropierea proprietății soților James, având mai multe bagaje asupra sa.

La puțin timp după acest incident, pe 14 noiembrie, „Rahman a sosit cu un Uber, având mai multe bagaje asupra sa, și a intrat pe aleea de acces a proprietății”, conform documentelor depuse de Savannah.

Polițiștii au ajuns la fața locului și i-au spus lui Rahman că se află fără drept pe proprietate și că ar putea fi arestat dacă se va întoarce.

„Domnul Rahman le-a spus că proprietatea era casa lui și că va întreprinde acțiuni legale pentru a obține îndepărtarea personalului de securitate”, se mai precizează în documentele depuse de Savannah James.

Judecătorii nu s-au pronunțat încă cu privire la niciuna dintre cererile depuse de Savannah James, dar pe 11 decembrie sunt programate audieri.

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