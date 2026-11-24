Marius Croitoru (46 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la FC Botoșani.

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Anunțul oficial al clubului a venit în cursul zilei de marți, după ce tehnicianul informase cu o zi înainte că a ajuns la un acord amiabil pentru rezilierea contractului.

Marius Croitoru nu mai este antrenor la FC Botoșani

Despărțirea vine în urma deciziei lui Valeriu Iftime din urmă cu câteva zile, după remiza cu FC Voluntari, scor 3-3, din etapa #16. FC Botoșani a condus cu 3-0, dar a primit trei goluri în doar nouă minute și a scăpat victoria printre degete.

„Mulțumim, Marius Croitoru! FC Botoșani și antrenorul Marius Croitoru au reziliat înțelegerea contractuală în condiții amiabile. Alături de Marius Croitoru, și-a încetat relațiile contractuale și antrenorul secund, Codrin Mindirigiu.

Vom reveni în perioada următoare cu precizări despre numirea unui nou antrenor principal și a eventualelor schimbări din staff-ul tehnic al FC Botoșani”, a transmis clubul, pe pagina de Facebook.

Marius Croitoru a devenit astfel al cincilea antrenor schimbat în acest sezon de Superliga, după António Folha (CFR Cluj), Stjepan Tomas (Oțelul), Marius Baciu (FCSB) și István Szabó (Csikszereda).

Cu Croitoru pe bancă, Botoșani a adunat doar 16 puncte în primele 16 etape ale sezonului regulat.

Felip Ortiz, alesul lui Valeriu Iftime

După ce a informat anterior că are o variantă de antrenor spaniol, ales lui Iftime ar urma să fie Felip Ortiz, tehnicianul spaniol care a pregătit-o pe Inter d'Escaldes, din Andorra, conform fanatik.ro.

Ortiz este cunoscut microbiștilor români după „dubla” disputată de echipa sa împotriva FCSB, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în vara anului 2025.

Formația din Andorra a pierdut prima manșă, la București, scor 1-3, dar a reușit să câștige returul, disputat pe 15 iulie 2025, cu 2-1.

FCSB a obținut calificarea cu scorul general de 4-3, însă eșecul din deplasare a reprezentat una dintre surprizele acelei runde preliminare.

Ortiz a fost pe banca echipei din Andorra și în confruntarea cu Universitatea Craiova din actuala ediție a Conference League. A fost 3-1 pentru gruparea din Bănie, în Andorra.

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