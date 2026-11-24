- Edward Iordănescu, 48 de ani, negociază dur cu Watford, pentru că știe cum acționează patronul clubului din liga secundă engleză.
- Nerăbdător, Gino Pozzo demite antrenorii în cascadă. Câți a dat afară în ultimele 18 luni, în ultimii 5 ani și din 2012, de când a preluat clubul.
Edward Iordănescu nu mai antrenează de peste un an. Mai exact, din 31 octombrie 2025. A rezistat numai patru luni la Legia Varșovia. Venise oficial la clubul polonez pe 1 iulie.
Iordănescu a blocat negocierile cu Watford
Tehnicianul a început săptămâna trecută negocierile cu Watford, dar tratativele s-au blocat duminică seară, cele două părți nereușind să ajungă la un acord asupra clauzelor din contract, conform Digi Sport. Nu s-au oprit însă definitiv.
Fostul selecționer al „tricolorilor” știe de ce nu vrea să cedeze în discuțiile cu clubul de la marginea Londrei.
Nu doar din cauza situației critice în care se află echipa engleză în Championship: locul 21 din 24 după 16 etape în liga secundă, chiar deasupra liniei retrogradării, cu patru puncte peste Burnley.
Iordănescu și pericolul Watford: 5 antrenori demiși în 18 luni, 12 în ultimii 5 ani!
Edi știe ce face patronul „viespilor”, afaceristul italian Gino Pozzo. Tocmai l-a demis după cinci luni pe compatriotul său Alessio Dionisi și este recunoscut pentru incredibila ușurință cu care dă afară antrenorii.
Cifrele lui Watford cu Pozzo boss sunt șocante, potrivit BBC Sport.
- În ultimele 18 luni, a concediat cinci tehnicieni!
- A schimbat 12 de la începutul sezonului 2021-2022, fără a include interimarii.
- 24 de nume au fost înlocuite din 2012, când Pozzo și familia sa au preluat gruparea britanică.