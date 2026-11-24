Edward Iordănescu, 48 de ani, negociază dur cu Watford, pentru că știe cum acționează patronul clubului din liga secundă engleză.

Nerăbdător, Gino Pozzo demite antrenorii în cascadă. Câți a dat afară în ultimele 18 luni, în ultimii 5 ani și din 2012, de când a preluat clubul.

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Edward Iordănescu nu mai antrenează de peste un an. Mai exact, din 31 octombrie 2025. A rezistat numai patru luni la Legia Varșovia. Venise oficial la clubul polonez pe 1 iulie.

Iordănescu a blocat negocierile cu Watford

Tehnicianul a început săptămâna trecută negocierile cu Watford, dar tratativele s-au blocat duminică seară, cele două părți nereușind să ajungă la un acord asupra clauzelor din contract, conform Digi Sport. Nu s-au oprit însă definitiv.

Fostul selecționer al „tricolorilor” știe de ce nu vrea să cedeze în discuțiile cu clubul de la marginea Londrei.

Alessio Dionisi, ultimul antrenor al lui Watford, a rămas 5 luni la club. Foto: Imago

Nu doar din cauza situației critice în care se află echipa engleză în Championship: locul 21 din 24 după 16 etape în liga secundă, chiar deasupra liniei retrogradării, cu patru puncte peste Burnley.

9 înfrângeri are Watford în 16 meciuri (doar patru victorii). Golaverajul, teribil: 13-27!

Iordănescu și pericolul Watford: 5 antrenori demiși în 18 luni, 12 în ultimii 5 ani!

Edi știe ce face patronul „viespilor”, afaceristul italian Gino Pozzo. Tocmai l-a demis după cinci luni pe compatriotul său Alessio Dionisi și este recunoscut pentru incredibila ușurință cu care dă afară antrenorii.

Gino Pozzo, 61 de ani, proprietarul lui Watford. Foto: Imago

Cifrele lui Watford cu Pozzo boss sunt șocante, potrivit BBC Sport.

În ultimele 18 luni, a concediat cinci tehnicieni!

A schimbat 12 de la începutul sezonului 2021-2022, fără a include interimarii.

24 de nume au fost înlocuite din 2012, când Pozzo și familia sa au preluat gruparea britanică.

42% este procentul antrenorilor destituiți de Pozzo la Watford din totalul celor care au pregătit echipa engleză în 145 de ani de istorie (24 din 57)

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