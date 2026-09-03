Viitorul lui Messi Ce va face Leo în ultimii ani ai carierei. Pregătește o mare surpriză?!

Leo Messi s-a retras la 39 de ani de la naționala Argentinei, dar mai are contract cu Inter Miami și este posibil să-și încheie cariera în locul visat.

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După 21 de ani la națională, Leo Messi și-a anunțat retragerea, „a fost o decizie care m-a durut și mă doare”.

Rămân în urmă cele patru mari trofee, CM 2022, Copa America 2021/2024 și Finalissima 2022, dar și cele patru finale pierdute, două la Mondial și două AmSud.

125 de goluri și 68 de pase decisive a oferit Messi Argentinei în 207 meciuri jucate între 2005 și 2026

Fotbalul se va opri în minutul 10 în toată Argentina. Pentru Messi

Lumea s-a înclinat în fața lui, mai ales Argentina. „Mulțumiri eterne, Leo. Te vom iubi până la sfârșitul zilelor”, i-au transmis colegii pe Instagram, unde a fost postat și un videoclip cu tot ce a însemnat LM10 pentru tricoul selecționatei albiceleste.

Federația de la Buenos Aires a anunțat miercuri că, în weekend, toate meciurile din fotbalul local se vor opri în minutul 10 pentru ca Messi să fie aplaudat în întreaga țară. La toate nivelurile, la toate categoriile de vârstă, și la masculin, și la feminin.

Messi mai are doi ani contract cu Inter Miami. Poate atinge 50 de trofee?

La 39 de ani, Messi nu renunță însă la fotbal, la echipa de club. Va mai continua o perioadă.

Mai are contract la Inter Miami încă doi ani, până la sfârșitul lui 2028. Ce ținte mai poate atinge?

Messi, în echipamentul roz al lui Inter Miami. Foto: Imago

E dificil să ajungă la 1.000 de goluri, ultimul mare obiectiv al lui Cristiano Ronaldo, are până acum 927 (plus 421 de pase decisive la club și națională). Poate totuși spera la 50 de trofee în carieră!

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Va juca Messi la finalul carierei în Rosario, ca Di Maria? „Sper”

Dincolo de trofee, Leo și-ar putea împlini un ultim vis. Să joace înaintea retragerii definitive în orașul în care s-a născut, Rosario, la echipa la care a început fotbalul, când era copil: Newell's Old Boys.

Și Maximiliano Pullaro, guvernatorul provinciei Santa Fe, a vorbit despre această idee.

"Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar a Rosario"



Maximiliano Pullaro dijo que el campeón del mundo "es una persona que ama a la ciudad y se siente rosarino" y afirmó: "Vi un poquito de entusiasmo en su entorno". pic.twitter.com/UohH9Juwiv — Corta (@somoscorta) September 1, 2026

„Există posibilitatea ca jucătorul cel mai bun din lume să vină și să joace aici, în Rosario. Am discutat cu el în câteva ocazii și am observat entuziasm din partea oamenilor din jurul său . Sper, sper”, a comentat politicianul pentru Cadena 3, în Rosario.

„Sunt foarte entuziasmat, ca atunci când s-a întors Di María (n.r. la Rosario Central). Sunt entuziasmat de posibilitatea ca Messi să joace aici, în oraș. Ar fi important pentru Rosario”.

Messi iubește Rosario, la fel și familia lui. S-a născut în acest oraș. Cred că se simte originar din Rosario, chiar dacă și-a petrecut cea mai mare parte a vieții departe de acest oraș. Maximiliano Pullaro, guvernatorul provinciei Santa Fe

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