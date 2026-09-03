Mircea Lucescu a antrenat 12 ani la Shakhtar Donetsk, cucerind 22 de trofee.

Fostul său căpitan vorbește despre ascensiunea portocaliilor și spune ce făcea marele antrenor.

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Mircea Lucescu s-a stins pe 7 aprilie, la 80 de ani. Încă se vorbește despre marele antrenor. Mai ales la Shakhtar Donetsk, echipa carierei sale.

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Srna: „Lucescu era exact antrenorul de care avea nevoie Shakhtar”

A rămas 12 ani la clubul ucrainean, între 2004 și 2016, perioadă în care a cucerit 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA, în 2009.

Shakhtar a crescut datorită lui. A devenit numărul unu în Ucraina și o surpriză în competițiile continentale, mai ales în Liga Campionilor, unde a fost o prezență constantă.

Mircea Lucescu, alături de Darijo Srna și de patronul Rinat Ahmetov, după cucerirea Cupei UEFA. Foto: Imago

Darijo Srna, 44 de ani, fostul căpitan al lui Luce și actualul director sportiv al „minerilor”, amintește de el când se referă la ascensiunea portocaliilor.

Concluzia lui: „Lucescu era exact antrenorul de care avea nevoie Shakhtar. Nu se putea fără el”.

Srna: „Lucescu era foarte bun și să pună presiune asupra arbitrilor”

Srna evidențiază și altceva despre tehnician. Nu doar pregătea echipa, ajutând-o să câștige. Influența și arbitrii.

„Lucescu era foarte bun și să pună presiune asupra arbitrilor”, a afirmat fostul internațional croat într-un interviu pentru canalul de YouTube al jurnalistului ucrainean Dmitry Gordon.

Încă o precizare: „Nimic nu era întâmplător la Shakhtar. Aveam nevoie de tot”.

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