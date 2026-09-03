„Nu se putea fără Lucescu” Darijo Srna descrie un secret al antrenorului în ascensiunea lui Shakhtar: „Știa să facă asta” +6 foto
Mircea Lucescu a avut o carieră de antrenor de 47 de ani. Foto: Imago
Campionate

„Nu se putea fără Lucescu” Darijo Srna descrie un secret al antrenorului în ascensiunea lui Shakhtar: „Știa să facă asta”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 12:45
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 12:45
  • Mircea Lucescu a antrenat 12 ani la Shakhtar Donetsk, cucerind 22 de trofee. 
  • Fostul său căpitan vorbește despre ascensiunea portocaliilor și spune ce făcea marele antrenor.
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Mircea Lucescu s-a stins pe 7 aprilie, la 80 de ani. Încă se vorbește despre marele antrenor. Mai ales la Shakhtar Donetsk, echipa carierei sale.

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Srna: „Lucescu era exact antrenorul de care avea nevoie Shakhtar”

A rămas 12 ani la clubul ucrainean, între 2004 și 2016, perioadă în care a cucerit 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA, în 2009.

Shakhtar a crescut datorită lui. A devenit numărul unu în Ucraina și o surpriză în competițiile continentale, mai ales în Liga Campionilor, unde a fost o prezență constantă.

Mircea Lucescu, alături de Darijo Srna și de patronul Rinat Ahmetov, după cucerirea Cupei UEFA. Foto: Imago Mircea Lucescu, alături de Darijo Srna și de patronul Rinat Ahmetov, după cucerirea Cupei UEFA. Foto: Imago
Mircea Lucescu, alături de Darijo Srna și de patronul Rinat Ahmetov, după cucerirea Cupei UEFA. Foto: Imago

Darijo Srna, 44 de ani, fostul căpitan al lui Luce și actualul director sportiv al „minerilor”, amintește de el când se referă la ascensiunea portocaliilor.

Concluzia lui: „Lucescu era exact antrenorul de care avea nevoie Shakhtar. Nu se putea fără el”.

Srna: „Lucescu era foarte bun și să pună presiune asupra arbitrilor”

Srna evidențiază și altceva despre tehnician. Nu doar pregătea echipa, ajutând-o să câștige. Influența și arbitrii.

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA

Galerie foto (6 imagini)

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, președintele și patronul lui Shakhtar, alături de Viktor Yushchenko, președintele Ucrainei în 2009, când echipa a cucerit Cupa UEFA Fotografii: Imago Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la semifnala Cupei UEFA din 2009, contra lui Dinamo Kiev Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea titlului în 2012 Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
+6 Foto
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„Lucescu era foarte bun și să pună presiune asupra arbitrilor”, a afirmat fostul internațional croat într-un interviu pentru canalul de YouTube al jurnalistului ucrainean Dmitry Gordon.

Încă o precizare: „Nimic nu era întâmplător la Shakhtar. Aveam nevoie de tot”.

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