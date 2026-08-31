Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat  1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”

Lionel Messi (39 de ani) a anunțat că s-a retras din naționala Argentinei.

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Finala CM 2026 va rămâne ultimul meci în care Messi a îmbrăcat tricoul „Pumelor”. La turneul final din SUA, Canada și Mexic, Leo a contribuit cu 8 goluri și 4 pase decisive în 8 meciuri.

Lionel Messi s-a retras din naționala Argentinei

Anunțul făcut de Messi pe Instagram a adunat 1 milion de aprecieri în primele 20 de minute.

„După tot acest timp care a trecut de la finală, gândindu-mă îndelung, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din echipa națională…

A fost o decizie care m-a durut și mă doare în suflet, dar înțeleg că a sosit momentul. Vă jur că am dat întotdeauna totul, nu doar în ultimii ani în care am câștigat totul, ci și înainte, și am luptat mereu și m-am dedicat complet acestui tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin intermediul fotbalului.

Mai este puțin, iar tot mai multe etape ajung la final, iar aceasta este una care mă doare foarte mult. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fac parte din echipa națională. M-am dedicat complet, nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin din spate tineri foarte talentați care merită să fie acolo.

Vă mulțumesc pentru toată afecțiunea din acești 20 de ani. O să-mi lipsească foarte mult să vă aud de pe teren. Acum voi fi unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă mereu din exterior (la bine și la rău, mai ales la rău).

Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, pentru că m-a însoțit în această călătorie atât de frumoasă, dar și de dificilă. Mulțumesc fiecăruia dintre antrenori, coechipieri și conducători cu care am avut ocazia să colaborez. Păstrez amintiri și momente de neuitat trăite împreună.

Plec cu liniștea și mândria că v-am oferit, împreună cu coechipierii mei, momente de vis. A fost o nebunie să trăiesc asta alături de voi. Vă iubesc!

Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina!

*Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte”, a scris Messi pe Instagram.

207 meciuri a bifat Lionel Messi în tricoul naționalei Argentinei. A marcat 125 de goluri și a livrat 68 de pase decisive

Messi a debutat în prima reprezentativă a Argentinei pe 17 august 2005, sub conducerea lui Jose Nestor Pekerman, într-un meci amical câștigat în fața Ungariei, scor 2-1.

A intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Lisandro Lopez, și a fost eliminat după doar două minute!

Ultimul său meci a fost finala Cupei Mondiale 2026, pierdută în fața Spaniei după prelungiri, scor 0-1.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

Cupa Mondială din 2022

Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24

Finalissima 2022

Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23

Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20

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