L’Étape România by Tour de France și-a desemnat campionii

Cine pleacă acasă cu tricourile oficiale

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Bicicletele au schimbat ritmul Bucureștiului, odată cu cea de-a cincea ediție a L’Étape România by Tour de France presented by Decathlon din 30 august! Duminica trecută, competiția a reunit peste 2.000 de cicliști amatori și sportivi de performanță pe traseele care au traversat unele dintre cele mai cunoscute bulevarde ale capitalei. Cu publicul alături și în atmosfera Marelui Tur, L’Étape România a oferit participanților o experiență de competiție la scară internațională și și-a reconfirmat poziția de cel mai amplu eveniment de ciclism de șosea din România și din Europa de Est.

La doar cinci ani de la debutul său, cursa de la București se menține în top 5 al celor peste 30 de evenimente L’Étape organizate la nivel mondial, o performanță care întărește poziția României pe harta internațională a ciclismului amator.

PESTE 2.000 DE CICLIȘTI, DIN ROMÂNIA ȘI DE PE PATRU CONTINENTE

Pe listele de start ale acestei ediții s-au regăsit participanți din 22 țări și din 230 de orașe și localități. Alături de cicliștii români au concurat sportivi din Grecia, Serbia, Marea Britanie, Africa de Sud, Brazilia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Germania, Italia, Belgia, Cipru, Polonia, Elveția, Austria, Bulgaria. Concurenții au putut alege între biciclete de șosea, gravel sau mountain bike, fiecare traseu având clasamente pe categorii de vârstă.

Cu câteva zile înainte de eveniment, pentru siguranța participanților, traseele The Ride și The Race au fost ajustate față de distanțele anunțate inițial, la 37 km și, respectiv, 75 km, ca urmare a lucrărilor desfășurate pe Bulevardul Basarabia, inclusiv a celor aferente liniilor de tramvai și a îngustării carosabilului în această zonă.

Așa cum anticipau organizatorii, cea mai numeroasă cursă a zilei a fost The Ride - 37 km, cu aproximativ 1.200de cicliști la start. Alți peste 450 de concurenți și-au măsurat forțele pe traseul emblematic The Race - 75 km, în timp ce City Adventure - 14 km a adunat peste 550 de participanți, într-o veritabilă cursă a familiilor: printre ei, peste 250de copii și adolescenți cu vârsta de până la 18 ani. Evenimentul și-a păstrat și dimensiunea incluzivă: peste 80 de persoane cu dizabilități au luat startul gratuit la această ediție.

În culisele evenimentului au lucrat 300 de tehnicieni și specialiști în comunicare și implementare și peste 300 de voluntari, sprijiniți de peste 400 de polițiști și jandarmi și poliție locală, cu peste 100 de autovehicule de securitate și intervenție și peste 5.000 de garduri de siguranță - bilanțul logistic al unui proiect construit în 10 luni de pregătiri și mii de ore de muncă.

CÂȘTIGĂTORII CELEI DE-A CINCEA EDIȚII

La finalul unei zile în care Bucureștiul s-a lăsat descoperit de pe bicicletă, au fost decernate tricourile oficiale L’Étape, după modelul consacrat de Turul Franței.

Tricoul galben, simbolul suprem al victoriei și al excelenței, a revenit primilor cicliști amatori sosiți, la masculin și feminin: Kostadin Kostadinov și Kateryna Kalashlinska în cursa The Race – 75 km, respectiv Nikolay Yovchev Kolev și Cristina Maria Sprînceană în The Ride – 37 km.

Tricoul verde, al vitezei și explozivității, a fost câștigat de cicliștii cu cel mai bun timp pe secțiunea de sprint (300 m): Dumitrel Cosmin Safca și Sonia-Teodora Cibu pe traseul de 75 km, respectiv Sinu Ianis și Cristina Maria Sprînceană pe cel de 37 km.

Organizatorii i-au premiat cu tricoul alb pe cei mai rapizi tineri cu vârsta de sub 25 de ani, la masculin și feminin: Dobri Dobrev Jr la The Race – 75 km, respectiv Flavius Pavel Enescu și Cristina Maria Sprînceană la The Ride – 37 km.

De la București, drumul continuă până în Franța! Primii trei cicliști amatori clasați în The Race – 75 km, la masculin și feminin, s-au calificat în programulL’Étape Championshipși vor primi o invitație la legendara L’Étape du Tour din Franța. Aceștia sunt: Marian Frunzeanu, Roberto - Adrian Micșa, Kostadin Kostadinov – la masculin, respectiv Cecilia Dalvaru, Andreea Gabriela Tariuc, Kateryna Kalashlinska – la feminin.

POVESTEA CONTINUĂ: CAMPIONI CARE REVIN

Dincolo de rezultatele acestei ediții, L’Étape România by Tour de France începe să-și construiască propria poveste, de la un an la altul, prin cicliști care revin, își confirmă performanțele și urcă mai sus în clasamente.Ediția din acest an a adus mai multe astfel de confirmări. Sonia-Teodora Cibu și-a păstrat tricoul verde câștigat și în 2025, pe cursa de 75 km, iar Cristina Maria Sprînceană a avut o ediție remarcabilă, câștigând 5 medalii: la The Ride - 37 km clasamentul general feminin amatori și la categoria sa (15–18 ani), dar și toate cele trei tricouri oficiale L’Étape - galben, verde și alb. În zona juniorilor, Theodor Ștefan Trica a reconfirmat și a urcat și în acest an pe podium, de această dată la 15-18 ani juniori Elite, obținând locul 1, în timp ce Tudor Alexandru Ghimus și-a păstrat locul al treilea la aceeași categorie, repetând performanța de anul trecut. Matei Cucu a urcat, la rândul său, de pe locul al treilea la amatori în The Ride - 42 km, în 2025, pe locul al doilea la Elite Men Juniori - 15–18 ani - în 2026.

Rezultatele complete ale tuturor curselor sunt disponibile pe romania.letapeseries.com, în secțiunea dedicată.

O ZI ÎN UNIVERSUL TOUR DE FRANCE

Ziua competiției a însemnat mai mult decât cele trei curse. În Piața Constituției, participanții și publicul au avut acces la expoziția dedicată universului Tour de France, adusă și în acest an de A.S.O., organizatorul internațional al evenimentului, cu proiecții din istoria Marii Bucle și produse și materiale care spun povestea celei mai cunoscute curse de ciclism din lume. Partenerii și sponsorii au venit cu activări interactive, concursuri cu premii, zonă comercială de echipament și nutriție sportivă, food court și servicii de masaj pentru concurenți.

„Ediția a cincea ne-a arătat, încă o dată, de ce merită fiecare oră de muncă din cele zece luni de pregătire: mii de oameni pe biciclete, bulevarde pline de energie și un oraș care, pentru o zi, a respirat în ritmul pedalelor. Le mulțumim participanților pentru încredere, susținătorilor pentru atmosferă, autorităților și partenerilor pentru implicare și voluntarilor pentru dăruire. Felicitări câștigătorilor și tuturor celor care au trecut linia de sosire - fiecare dintre ei face parte din povestea L’Étape România. Ne revedem în 2027, la o ediție și mai frumoasă!” – Răzvan Jugănaru, MTB Academy, organizatorul evenimentului.

PARTENERII EDIȚIEI 2026

L’Étape România își consolidează comunitatea de parteneri și sponsori, de la ediție la ediție. Ediția 2026 a avut ca presenting partner compania Decathlon. Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Powerbar, WASA, Agriro Fresh, Auchan, Skoda, Faunus Plant, Raben, Bergenbier Fresh 0.0, Bellotto, Black Cab, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Doctor Detergent, Wonderland, Temad, Artesana, Artesia, Sweeteria, WD-40, TISSOT, Kineto Medical Health, NN, CPI Security, RematHolding, e-Semneaza.ro.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței, Primăria Municipiului București și Federația Română de Ciclism.

Mulțumiri speciale voluntarilor Zenezia și Team Behind the Team, precum și Brigăzii Rutiere, Jandarmeriei București, Poliției Locale București, polițiilor de sector, SABIF, ISU-BIF și DGSU pentru implicarea și sprijinul acordat în buna desfășurare a evenimentului. Mulțumiri și Primăriei Municipiului București pentru susținerea constantă oferită.

Decathlon a încheiat al treilea an consecutiv în rolul de presenting partner, confirmându-și angajamentul pe termen lung față de comunitatea sportivă și pasiunea pentru un stil de viață activ și sănătos. La această ediție, Decathlon a contribuit prin:

Elemente incluse în kitul oficial al participanților, printre care tricouri și săculeți pentru încălțăminte;

Un spațiu interactiv de activare și o zonă expozițională dedicate participanților;

Un serviciu de reparații rapide, unde tehnicienii Decathlon au oferit asistență cicliștilor pentru problemele tehnice apărute pe parcursul evenimentului.

„Turul Franței a demonstrat încă o dată ce înseamnă performanța la cel mai înalt nivel, iar rezultatele spectaculoase obținute de echipa Decathlon CMA CGM cu echipamentele Van Rysel reprezintă un motiv de mândrie pentru noi. Ne-am bucurat sa fim din nou parteneri în acest an și ne-am propus să aducem acest standard de excelență mai aproape de fiecare participant la L'Étape România by Tour de France, pe străzile Bucureștiului, să rămânem un sprijin de încredere pentru toți cei care împărtășesc pasiunea pentru ciclism. Energia și entuziasmul acestei comunități de fani ai ciclismului, de la mic la mare, ne inspiră continuu să susținem și să dezvoltăm acest sport.” - Paul Cozmolici, director comercial ciclism și mobilitate urbană Decathlon România.

Eveniment recomandat de Europa FM.

Parteneri media: Golazo, Revista BIZ, Revista ICON, News.ro, Ciclism.ro, Freerider.ro, Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, RADOR, Ziarul Bursa, Romania Journal, Adrenallina.ro, munteanurecomanda.ro, Revista Sport Magazin, Visit Bucharest, GO4FUN.ro, GabrielSolomon.ro, Biciclistul.ro, RIDERSCLUB.ro, SPORTYA.net, TENIS10 și KLARMEDIA - Partener monitorizare de presă.

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L’Étape România by Tour de France presented by Decathlon este organizat de Federația Română de Ciclism, ACS MPG și Asociația MTB Academy. MTB Academy, o academie de ciclism cu peste 500 de copii înscriși în propria școală și cu experiența organizării a peste 100 de evenimente de amploare. Mai mult decât un organizator de curse, MTB Academy construiește o comunitate activă și informată, susține drepturile bicicliștilor în trafic și promovează ciclismul ca parte a unui stil de viață sănătos, responsabil și sustenabil.

Informații la zi despre L’Étape România by Tour de France se găsesc pe site-ul oficial https://romania.letapeseries.com/ și în social media:

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