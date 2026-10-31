Scandal uriaș în Premier League Aston Villa vrea să-l dea în judecată pe Jamie Carragher, după ce fostul jucător a înjurat fanii clubului

Aston Villa a anunțat că intenționează să îl dea în judecată pe Jamie Carragher (48 de ani), fostul fundaș al lui Liverpool și actual analist TV, după declarațiile făcute de acesta despre club și suporterii săi.

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Conflictul a pornit de la o discuție despre o posibilă plecare a antrenorului Unai Emery la Manchester United.

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Jamie Carragher i-a jignit pe fanii lui Aston Villa: „Tăceți dracului! Nu veți fi niciodată Manchester United”

Carragher a provocat nemulțumirea fanilor lui Aston Villa după ce a afirmat că Unai Emery ar trebui să ia în calcul o eventuală ofertă de la Manchester United.

Fostul internațional englez consideră că, indiferent de rezultatele din ultimii ani, Aston Villa nu are aceeași importanță în fotbalul european precum formația de pe Old Trafford.

„Nu încerc să-i enervez pe suporterii lui Villa, dar există o ierarhie în fotbal, fie că vă place sau nu.

Real Madrid poate lua cel mai bun jucător de la Manchester United, așa cum s-a întâmplat cu Cristiano Ronaldo. Sunt foarte puține cluburi peste United, la fel și în cazul lui Liverpool”, a declarat Carragher

Există și echipe sub Aston Villa, iar Villa le poate lua jucătorii sau antrenorul. Așa că tăceți dracului din gură, suporteri ai lui Aston Villa! Aston Villa nu va fi niciodată Manchester United. Jamie Carragher, fostul fundaș al lui Liverpool

Aston Villa amenință cu acțiuni în justiție

Afirmațiile fostului fundaș al lui Liverpool au atras reacția lui Nassef Sawiris, președintele clubului Aston Villa.

Acesta a publicat un comunicat în care a condamnat limbajul folosit de Carragher și a anunțat că gruparea engleză intenționează să îl acționeze în instanță.

„Aston Villa va iniția acțiuni în justiție împotriva lui Jamie Carragher pentru insultele inacceptabile aduse clubului și suporterilor săi.

Aston Villa nu va permite nimănui să ne oprească ascensiunea în fotbalul englez și european”, a transmis Sawiris, potrivit reuters.com.

Clubul nu a precizat pe ce temei juridic ar urma să deschidă procesul și nici dacă a depus deja o acțiune în instanță.

Jamie Carragher explaining his situation with Aston Villa on the Overlap yesterday.. 👀 pic.twitter.com/itOnzbQYVg https://t.co/0NIw7BteHn — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 31, 2026

Jamie Carragher și-a cerut scuze: „Am greșit”

După izbucnirea scandalului, Carragher a încercat inițial să explice că declarațiile sale au fost făcute în glumă, ca reacție la criticile primite din partea suporterilor lui Aston Villa.

„A fost o glumă, după toate ironiile pe care mi le-au adresat fanii lui Villa pentru că am spus că Emery ar putea fi tentat să meargă la Manchester United.

Sper ca aceste clipuri ridicole să arate și momentele în care i-am lăudat pe Emery și Aston Villa, așa cum am făcut-o ani la rând, și cât de bucuros am fost când ați câștigat Europa League, în 2026, la Istanbul”, a scris fostul fotbalist pe rețelele sociale.

Ulterior, după anunțul făcut de Aston Villa, fostul fundaș și-a cerut scuze public clubului, conducerii și suporterilor.

Aș vrea să-mi cer scuze față de Aston Villa, față de patronii clubului și față de suporteri. Limbajul pe care l-am folosit săptămâna aceasta a fost nepotrivit și am greșit. Îi asigur pe fanii lui Villa că a fost o glumă, dar înțeleg că nu a fost percepută astfel. Așa că îmi cer scuze. Mult succes astăzi! Jamie Carragher, fostul fundaș al lui Liverpool

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