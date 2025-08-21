Hamilton, sabotat din interior? Dezvăluiri despre tensiunile de la Ferrari: „90% dintre angajați nu l-au vrut”

Fostul pilot italian Arturo Merzario (82 de ani) a dezvăluit că sosirea lui Lewis Hamilton (40 de ani) la Ferrari a stârnit nemulțumiri în interiorul Scuderiei.

Frederic Vasseur, directorul echipei Ferrari, a cerut răbdare pentru ca Lewis Hamilton să poată reveni la forma din sezoanele precedente.

Hamilton, sabotat din interior? Dezvăluiri despre tensiunile de la Ferrari

Arturo Merzario, fost pilot de Formula 1 în perioada 1972-1979, a păstrat o legătură strânsă cu angajații Scuderiei.

Italianul a dezvăluit că transferul lui Lewis Hamilton la Ferrari fost o „operațiune comercială”, simpla lui prezență la echipă fiind mai utilă decât orice rezultate ar fi putut înregistra.

„În opinia mea, sosirea lui Hamilton la Maranello a fost o operațiune comercială. Din câte știu, 90% dintre angajați nu au fost de acord cu această decizie. Iar când pilotul nu se simte apreciat sau parte integrantă a grupului, își pierde motivația.

De ce să înnebunești încercând să câștigi trei zecimi de secundă când nu vei termina mai sus de poziția cinci?”, a declarat Arturo Merzario, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, citat de marca.com.

Arturo Merzario crede într-o revenire de formă a lui Lewis Hamilton

Totuși, Arturo Merzario e convins că britanicul va ajunge la capacitate maximă în momentul în care va putea profita de dinamica cursei și va putea accede pe pozițiile fruntașe.

„Nu s-a terminat. Hamilton așteaptă ocazia potrivită. Își va asuma riscuri doar atunci când este necesar, nu pentru locul opt.

Și-ar găsi o altă echipă dacă ar vrea să plece. Hamilton și-a dovedit deja valoarea, nu este în locul lui Charles, care trebuie să demonstreze că este un campion”, a continuat fostul pilot italian.

Arturo Merzario nu a luat în serios declarația lui Lewis Hamilton, care a spus că este „inutil” după calificările pentru Marele Premiu din Ungaria și le-a cerut celor de la Ferrari să caute noi opțiuni de piloți.

„Aceste declarații ale lui Lewis au fost puțin ironice din punctul meu de vedere, dar, bineînțeles, această poziție nu este acceptabilă pentru un septuplu campion mondial. Cred că Lewis se simte ca cineva care a fost distrus de Ferrari”, a conchis Arturo Merzario.

Sunt inutil. Absolut inutil! Echipa nu are nicio problemă, se vede asta pentru că cealaltă mașină (n.r. - a colegului Leclerc) e în pole-position. Echipa probabil trebuie să schimbe pilotul Lewis Hamilton, pilot Ferrari

Clasamentul piloților din Formula 1, în pauza de vară

Loc-Nume Echipă Punctaj 1. Oscar Piastri Mclaren 284 2.Lando Norris Mclaren 275 3.Max Verstappen RedBull 187 4. Goerghe Russell Mercedes 172 5. Charles Leclerc Ferrari 151 6. Lewis Hamilton Ferrarri 109 7.Andrea Antonelli Mercedes 64 8. Alex Albon Williams 54 9. Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 10. Esteban Ocon Haas 27

