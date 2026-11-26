- Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul pentru etapa #19 a sezonului regulat din Liga 1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Runda #19 a Superligii este penultima care se va desfășura în 2026, înainte de pauza competițională de iarnă, iar derby-ul dintre U Cluj și CFR va deschide weekendul.
Programul etapei #19 din Superliga
Vineri, 11 decembrie
- U Cluj - CFR Cluj, de la ora 19:30
Sâmtătă, 12 decembrie
- Csikszereda - Farul, de la ora 14:30
- Corvinul - FC Botoșani, de la ora 17:00
- FCSB - Sepsi, de la ora 20:00
Duminică, 13 decembrie
- FC Voluntari - Dinamo, de la ora 17:45
- Rapid - UTA Arad, de la ora 20:30
Luni, 14 decembrie
- Oțelul Galați - Petrolul, de la ora 17:00
- FC Argeș - Universitatea Craiova, de la ora 20:00
Clasamentul în Superliga după primele 16 etape
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|16
|36
|2
|Rapid
|16
|34
|3
|Dinamo
|16
|33
|4
|Petrolul
|16
|30
|5
|U Cluj
|16
|29
|6
|Corvinul
|16
|25
|7
|Farul
|16
|24
|8
|CFR Cluj
|16
|22
|9
|FCSB
|16
|22
|10
|UTA Arad
|16
|18
|11
|Sepsi
|16
|18
|12
|FC Botoșani
|16
|16
|13
|FC Argeș
|16
|16
|14
|Oțelul
|16
|13
|15
|FC Voluntari
|16
|9
|16
|Csikszereda
|16
|6