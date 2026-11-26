Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Oțelul Galați, care se va disputa pe Arena Națională, luni, 7 decembrie 2026, de la ora 20:00.

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„Câinii” vor reveni pe cel mai mare stadion din România, după ce au fost nevoiți să joace meciul cu Petrolul (0-1) la Slobozia.

Arena Națională e momentan închisă pentru fotbal, pentru a se repara gazonul, însă suprafața de joc ar urma să fie gata până la partida cu Oțelul.

Dinamo revine pe Arena Națională

Într-un anunț pe rețelele de socializare, roș-albii au anunțat că au pus la vânzare bilete pentru meciul cu gălățenii, care se va juca pe Arena Națională.

Gruparea antrenată de Nuno Campos este neînvinsă în meciurile în care a fost gazdă pe cel mai mare stadion al țării.

Prețuri bilete Dinamo - Oțelul Galați

VIP Experience – 500 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – 135 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – 90 lei

Tribuna 2 – 60 lei

Tribuna 2 – elevi/studenți/pensionari – 42 lei

Family Zone – 40 lei

Peluza PCH – 30 lei

Peluza Oaspete – 30 lei

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Până la meciul cu Oțelul, Dinamo o va întâlni de două ori pe campioana U Craiova. Prima partidă va avea loc în Superligă, pe 30 noiembrie, de la ora 20:00, iar a doua, pe 3 decembrie, în Cupa României, tot de la ora 20:00.

În acest moment, „câinii” ocupă locul 3 în campionat, cu 33 de puncte, cu 3 mai puțin decât oltenii, care sunt lideri.

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