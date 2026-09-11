Liga Campionilor Manchester United și Bayern și-au spulberat adversarele. Como, scor incredibil » Clasamentul după prima rundă

- Bayern și Manchester United au făcut spectacol pe teren propriu. Bodo/Glimt a rezistat doar o repriză la Munchen.
- PSV - Shakhtar 1-1 și Fenerbahce - AS Roma 1-1 au fost primele rezultatele ale zilei de joi.
Pe lângă victoriile categorice ale „diavolilor” și bavarezilor, surpriza a venit din partea revelației italiene Como, care s-a impus cu 4-1 în fața lui Leipzig.
În celălalt meci, Lens a revenit formidabil în prelungiri cu Slavia Praga, câștigând 3-2.
Bayern - Bodo/Glimt 5-0
- Au marcat: Musiala (47), Kane (61), Davies (77), Olise (83, 90+2)
- Arbitru: Rade Obrenovic (Slovenia)
Manchester United - Sabah Baku 4-0
- Au marcat: Cunha (27), Fernandes (42), Sesko (45), Martinez (68)
- Arbitru: Willy Delajod (Franța)
Como - Leipzig 4-1
- Au marcat: Baturina (15), Douvikas (38), Diao (54), Perrone (90) / Maksimovic (58)
- Arbitru: Serdar Gözübüyük (Olanda)
Slavia Praga - Lens 2-3
- Au marcat: Sturm (51, 88) / Sima (73), Thauvin (90+1), Aguilar (90+3)
- Arbitru: Vassilis Fotias (Grecia)
PSV - Shakhtar 1-1
- Au marcat: Dest (48) / Mendoza (45+1)
- Arbitru: Umut Meler (Turcia)
Fenerbahce - AS Roma 1-1
- Au marcat: Brown (48) / Cristante (39)
- Arbitru: Jesus Gil Manzano (Spania)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|PSG
|1
|3
|2
|Bayern
|1
|3
|3
|Barcelona
|1
|3
|4
|Manchester United
|1
|3
|5
|Como
|1
|3
|6
|Stuttgart
|1
|3
|7
|Sporting
|1
|3
|8
|Manchester City
|1
|3
|9
|Aston Villa
|1
|3
|10
|Lens
|1
|3
|11
|Betis
|1
|3
|12
|Borussia Dortmund
|1
|3
|13
|Liverpool
|1
|3
|14
|Real Madrid
|1
|3
|15
|Arsenal
|1
|3
|16
|AEK Atena
|1
|3
|17
|AS Roma
|1
|1
|18
|Shakhtar
|1
|1
|19
|PSV
|1
|1
|20
|Fenerbahce
|1
|1
|21
|Villarreal
|1
|0
|22
|Lille
|1
|0
|23
|Slavia Praga
|1
|0
|24
|Club Brugge
|1
|0
|25
|Inter Milano
|1
|0
|26
|Atletico
|1
|0
|27
|Napoli
|1
|0
|28
|LASK Linz
|1
|0
|29
|Viking
|1
|0
|30
|Galatasaray
|1
|0
|31
|Porto
|1
|0
|32
|Leipzig
|1
|0
|33
|Feyernood
|1
|0
|34
|Sabah Baku
|1
|0
|35
|Slovan Bratislava
|1
|0
|36
|Bodo/Glimt
|1
|0