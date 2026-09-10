„Ne-am săturat!” Căpitanul lui Atletico a reacționat dur după scandalul din La Liga:  „Trebuie să-l lăsăm în pace” +14 foto
Koke și Julian Alvarez. Foto: Imago
Campionate

„Ne-am săturat!” Căpitanul lui Atletico a reacționat dur după scandalul din La Liga: „Trebuie să-l lăsăm în pace”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 17:21
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 17:21
  • Koke (34 de ani), căpitanul lui Atletico Madrid, a cerut ca Julian Alvarez să fie „lăsat în pace”, după o vară tensionată în care atacantul argentinian și-a dorit să plece de la club.
  • Mesajul a venit după înfrângerea suferită de Atletico pe Anfield, scor 1-2 cu Liverpool, în prima etapă din Liga Campionilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Argentinianul a fost integralist și a oferit pasa decisivă la golul lui Marcos Llorente, însă Liverpool a întors rezultatul prin Dominik Szoboszlai și Alexis Mac Allister.

„Eu am luat decizia” Mihai Stoica a explicat de ce Octavian Popescu a fost trimis la părinți
Citește și
„Eu am luat decizia” Mihai Stoica a explicat de ce Octavian Popescu a fost trimis la părinți
Citește mai mult
„Eu am luat decizia” Mihai Stoica a explicat de ce Octavian Popescu a fost trimis la părinți

Koke a reacționat după scandalul din jurul lui Julian Alvarez: „Trebuie să-l lăsăm în pace”

Situația lui Alvarez a fost unul dintre principalele subiecte ale verii la Atletico. Atacantul a transmis public că își dorește un transfer, iar Barcelona a fost una dintre destinațiile despre care s-a discutat cel mai mult.

Alvarez le-a solicitat conducătorilor madrileni să îl lase să plece, iar catalanii au și înaintat o ofertă de 100 de milioane de euro. Clubul madrilen a refuzat însă să îl cedeze catalanilor.

La revenirea pe Metropolitano, în august, Julian Alvarez a fost huiduit de o parte a suporterilor.

Ne-am săturat de asta. Trebuie să-l lăsăm pe băiat în pace, să se bucure, să-și facă treaba și să joace fotbal. Toți trebuie să-l lăsăm liniștit, pentru că a fost o vară foarte obositoare din cauza presei. Sperăm să fie lăsat în pace și să-și facă treaba. Koke, căpitanul lui Atletico Madrid

Marcos Llorente a insistat că situația din vară nu a afectat relația dintre Alvarez și colegii săi.

„Este un jucător foarte important pentru noi. Mi-a dat o pasă extraordinară. Avem nevoie ca el să fie bine, să fie în formă, pentru că a trecut mult timp de când nu a mai jucat la intensitate maximă.

Suntem alături de Julian, este jucătorul nostru, colegul nostru. Este important și poate face diferența”, a spus Llorente, conform espn.com.

FOTO. Julian Alvarez, huiduit de fanii lui Atletico, la primul meci al sezonului

Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (4).jpg
Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (4).jpg

Galerie foto (14 imagini)

Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (1).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (2).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (3).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (4).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (5).jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Julian Alvarez, fost jucător la River Plate și Manchester City, a disputat 109 meciuri pentru Atletico Madrid, în care a marcat 49 de goluri și a oferit 18 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Atletico Madrid transfer fc barcelona julian alvarez koke
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:24
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi! Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi!   Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
13:52
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă 
14:32
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
14:00
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Diverse
12:06
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Citește mai mult
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Campionate
10:19
Edi Iordănescu a spus „nu” De ce a refuzat fostul selecționer un contract de 1,2 milioane de euro pe an
Citește mai mult
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Nationala
09:00
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Citește mai mult
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
B365
10.09
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
Citește mai mult
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP

Echipe/Competiții

fcsb 104 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share