„Ne-am săturat!” Căpitanul lui Atletico a reacționat dur după scandalul din La Liga: „Trebuie să-l lăsăm în pace”

Koke (34 de ani), căpitanul lui Atletico Madrid, a cerut ca Julian Alvarez să fie „lăsat în pace”, după o vară tensionată în care atacantul argentinian și-a dorit să plece de la club.

Mesajul a venit după înfrângerea suferită de Atletico pe Anfield, scor 1-2 cu Liverpool, în prima etapă din Liga Campionilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Argentinianul a fost integralist și a oferit pasa decisivă la golul lui Marcos Llorente, însă Liverpool a întors rezultatul prin Dominik Szoboszlai și Alexis Mac Allister.

Koke a reacționat după scandalul din jurul lui Julian Alvarez: „Trebuie să-l lăsăm în pace”

Situația lui Alvarez a fost unul dintre principalele subiecte ale verii la Atletico. Atacantul a transmis public că își dorește un transfer, iar Barcelona a fost una dintre destinațiile despre care s-a discutat cel mai mult.

Alvarez le-a solicitat conducătorilor madrileni să îl lase să plece, iar catalanii au și înaintat o ofertă de 100 de milioane de euro. Clubul madrilen a refuzat însă să îl cedeze catalanilor.

La revenirea pe Metropolitano, în august, Julian Alvarez a fost huiduit de o parte a suporterilor.

Ne-am săturat de asta. Trebuie să-l lăsăm pe băiat în pace, să se bucure, să-și facă treaba și să joace fotbal. Toți trebuie să-l lăsăm liniștit, pentru că a fost o vară foarte obositoare din cauza presei. Sperăm să fie lăsat în pace și să-și facă treaba. Koke, căpitanul lui Atletico Madrid

Marcos Llorente a insistat că situația din vară nu a afectat relația dintre Alvarez și colegii săi.

„Este un jucător foarte important pentru noi. Mi-a dat o pasă extraordinară. Avem nevoie ca el să fie bine, să fie în formă, pentru că a trecut mult timp de când nu a mai jucat la intensitate maximă.

Suntem alături de Julian, este jucătorul nostru, colegul nostru. Este important și poate face diferența”, a spus Llorente, conform espn.com.

FOTO. Julian Alvarez, huiduit de fanii lui Atletico, la primul meci al sezonului

Julian Alvarez, fost jucător la River Plate și Manchester City, a disputat 109 meciuri pentru Atletico Madrid, în care a marcat 49 de goluri și a oferit 18 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport