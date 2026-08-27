Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Foto: uefa.com
Liga Campionilor

Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 20:16
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 20:19
  • Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor. Cristi Chivu îl va înfrunta pe Jose Mourinho!
  • Pe lângă tehnicianul lui Inter Milano, România va avea doar doi reprezentanți: Dennis Man (PSV) și Răzvan Marin (AEK Atena).
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Liga Campionilor. Chivu îl va înfrunta pe Mourinho

Tehnicianul român va mai avea doar două meciuri dificile, cu Liverpool și Dortmund. În rest, doar adversari accesibili pentru campioana Italiei.

  • Inter Milano: Liverpool (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (D), Slovan Bratislava (D)

Mourinho a fost un magnet pentru români la această tragere, urmând să îi întâlnească și pe Dennis Man și Răzvan Marin!

Atacantul lui PSV va da peste ambele rivale din Madrid, având un program foarte bun în afara de aceste două dueluri.

  • PSV: Atletico Madrid (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), FC Porto (D), RB Leipzig (D), Viking (D)

Răzvan Marin n-a fost la fel de norocos, urmând să dea și peste Manchester City, Roma și Dortmund! Va avea însă două dueluri echilibrate cu Shakhtar și LASK.

  • AEK: Real Madrid (A), AS Roma (A), Galatasaray (A), LASK (A), Manchester City (D), Borussia Dortmund (D), Shakhtar Donetsk (D), Como (D)

20:16 Echipele din urna 4 și-au aflat adversarele

Lens: Manchester City (A), Sporting (A), Bodo/Glimt (A), Como (A), Liverpool (D), Club Brugge (D), RB Leipzig (D), Slavia Praga (D)

Slavia Praga: Arsenal (A), Aston Villa (A), Villarreal (A), Lens (A), Bayern Munchen (D), FC Porto (D), Fenerbahce (D), Sabah (D)

Sabah: Barcelona (A), Borussia Dortmund (A), Napoli (A), Slavia Praga (A), Arsenal (D), Manchester United (D), Villarreal (D), Viking (D)

Stuttgart: Atletico Madrid (A), Club Brugge (A), Lille (A), Viking (A), Inter Milano (D), PSV (D), Galatasaray (D), Slovan Bratislava (D)

Como: PSG (A), Manchester United (A), RB Leipzig (A), AEK (A), Barcelona (D), Real Betis (D), Feyenoord (D), Lens (D)

LASK: Liverpool (A), FC Porto (A), Fenerbahce (A), Slovan Bratislava (A), Real Madrid (D), Sporting (D), Bodo/Glimt (D), AEK (D)

Viking: Bayern Munchen (A), PSV (A), Feyenoord (A), Sabah (A), Atletico Madrid (D), Aston Villa (D), Napoli (D), Stuttgart (D)

AEK: Real Madrid (A), AS Roma (A), Galatasaray (A), LASK (A), Manchester City (D), Borussia Dortmund (D), Shakhtar Donetsk (D), Como (D)

Slovan Bratislava: Inter Milano (A), Real Betis (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), PSG (D), AS Roma (D), Lille (D), LASK (D)

20:05 Echipele din urna 3 și-au aflat adversarele

Shakhtar Donetsk: Real Madrid (A), Sporting (A), Fenerbahce (A), AEK (A), Inter Milano (D), PSV (D), RB Leipzig (D), Slovan Bratislava (D)

Villarreal: PSG (A), Manchester United (A), Napoli (A), Sabah (A), Liverpool (D), Borussia Dortmund (D), Fenerbahce (D), Slavia Praga (D)

Bodo/Glimt: Atletico Madrid (A), Borussia Dortmund (A), Lille (A), LASK (A), Bayern Munchen (D), Club Brugge (D), Napoli (D), Lens (D)

RB Leipzig: Manchester City (A), PSV (A), Shakhtar Donetsk (A), Lens (A), Real Madrid (D), Manchester United (D), Feyenoord (D), Como (D)

Fenerbahce: Liverpool (A), AS Roma (A), Villarreal (A), Slavia Praga (A), Atletico Madrid (D), Aston Villa (D), Shakhtar Donetsk (D), LASK (D)

Feyenoord: Inter Milano (A), FC Porto (A), RB Leipzig (A), Como (A), Barcelona (D), Real Betis (D), Galatasaray (D), Viking (D)

Galatasaray: Barcelona (A), Aston Villa (A), Feyenoord (A), Stuttgart (A), PSG (D), Sporting (D), Lille (D), AEK (D)

Napoli: Arsenal (A), Club Brugge (A), Bodo/Glimt (A), Viking (A), Manchester City (D), FC Porto (D), Villarreal (D), Sabah (D)

Lille: Bayern Munchen (A), Real Betis (A), Galatasaray (A), Slovan Bratislava (A), Arsenal (D), AS Roma (D), Bodo/Glimt (D), Stuttgart (D)

19:55 Echipele din urna 2 și-au aflat adversarele

Club Brugge: Liverpool (A), Aston Villa (A), Bodo/Glimt (A), Lens (A), Inter Milano (D), PSV (D), Napoli (D), Stuttgart (D)

Borussia Dortmund: Inter Milano (A), Real Betis (A), Villarreal (A), AEK (A), Arsenal (D), Aston Villa (D), Bodo/Glimt (D), Sabah (D)

FC Porto: Manchester City (A), PSV (A), Napoli (A), Slavia Praga (A), Liverpool (D), Real Betis (D), Feyenoord (D), LASK (D)

Aston Villa: PSG (A), Borussia Dortmund (A), Fenerbahce (A), Viking (A), Barcelona (D), Club Brugge (D), Galatasaray (D), Slavia Praga (D)

Real Betis: Arsenal (A), FC Porto (A), Feyenoord (A), Como (A), Bayern Munchen (D), Borussia Dortmund (D), Lille (D), Slovan Bratislava (D)

AS Roma: Real Madrid (A), Sporting (A), Lille (A), Slovan Bratislava (A), PSG (D), Manchester United (D), Fenerbahce (D), AEK (D)

Manchester United: Bayern Munchen (A), AS Roma (A), RB Leipzig (A), Sabah (A), Atletico Madrid (D), Sporting (D), Villarreal (D), Como (D)

Sporting: Barcelona (A), Manchester United (A), Galatasaray (A), LASK (A), Manchester City (D), AS Roma (D), Shakhtar Donetsk (D), Lens (D)

PSV: Atletico Madrid (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), FC Porto (D), RB Leipzig (D), Viking (D)

19:42 Echipele din urna 1 și-au aflat adversarele

Real Madrid: Inter Milano (A), PSV (A), RB Leipzig (A), LASK Linz (A), Arsenal (D), AS Roma (D), Shakhtar Donetsk (D), AEK (D)

Manchester City: PSG (A), Sporting (A), Napoli (A), AEK (A), Barcelona (D), FC Porto (D), RB Leipzig (D), Lens (D)

Inter Milano: Liverpool (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (D), Slovan Bratislava (D)

Barcelona: Manchester City (A), Aston Villa (A), Feyenoord (A), Como (A), PSG (D), Sporting (D), Galatasaray (D), Sabah (D)

Atletico Madrid: Bayern Munchen (A), Manchester United (A), Fenerbahce (A), Viking (A), Liverpool (D), PSV (D), Bodo/Glimt (D), Stuttgart (D)

PSG: Barcelona (A), AS Roma (A), Galatasaray (A), Slovan Bratislava (A), Manchester City (D), Aston Villa (D), Villarreal (D), Como (D)

Liverpool: Atletico Madrid (A), FC Porto (A), Villarreal (A), Lens (A), Inter Milano (D), Club Brugge (D), Fenerbahce (D), LASK (D)

Arsenal: Real Madrid (A), Borussia Dortmund (A), Lille (A), Sabah (A), Bayern Munchen (D), Real Betis (D), Napoli (D), Slavia Praga (D)

Bayern Munchen: Arsenal (A), Real Betis (A), Bodo/Glimt (A), Slavia Praga (A), Atletico Madrid (D), Manchester United (D), Lille (D), Viking (D)

19:23 Începe tragerea la sorți!

19:11 Henry câștigă Trofeul Președintelui UEFA

19:08 Premiul Respect pentru Marquinhos

Căpitanul lui PSG primește trofeul introdus în acest an pentru fair-play. UEFA l-a premiat pentru gestul său de la finala Ligii Campionilor câștigate la penalty-uri în fața lui Arsenal.

Atunci, Gabriel Magalhaes, fundașul londonezilor, a ratat și a trimis trofeul în Franța. Marquinhos a mers și l-a consolat pe conațional înainte de a se bucura alături de colegii săi.

Trofeul a fost ridicat de Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG.

19:00 A început gala de la Monaco

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Tragerea la sorți a fazei principale din UCL

Cum arată urnele Ligii Campionilor

Urna 1: Bayern Munchen, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter Milano, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atletico

Urna 2: Dortmund, AS Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis, PSV

Urna 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk, Galatasaray

Urna 4: Viking, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atena, LASK Linz, Como, Lens, Sabah

Preliminariile competiției s-au încheiat în urmă cu o zi și s-au stabilit, astfel, cele 36 de echipe care vor evolua în cea de-a treia ediție a Ligii în noul format.

Tragerea la sorți de azi va fi una hibrid. Vor exista bilele tradiționale, cu cele 4 urne valorice, iar echipele vor fi extrase pe rând, începând cu prima.

Diferența față de formatul precedent este că adversarele vor fi generate de un software care ține cont de toate regulile UEFA. Practic, după ce este extrasă echipa, se apasă un buton, iar cele 8 adversare apar pe rând pe ecran.

Forul european susține că o tragere manuală ar necesita aproape 1.000 de bile și s-ar putea întinde pe durata a câtorva ore.

Ce adversare poate întâlni o echipă calificată în UCL în acest sezon:

  • Programul infernal: PSG, Real Madrid, Dortmund, Manchester United, Napoli, RB Leipzig, Slavia Praga, Como
  • Program mai abordabil: Inter Milano, Atletico, Club Brugge, PSV, Shakhtar, Bodo/Glimt, /Slovan Bratislava, Sabah

Totul despre noul format UCL

Noul format introdus de UEFA s-a dovedit a fi unul de succes. Înlocuirea celor 8 grupe tradiționale cu una XXL a adus un plus de dramatism într-o fază a competiției unde puține meciuri contau cu adevărat.

Iar rețeta rămâne neschimbată și pentru anul acesta. Pe scurt:

  • participă 36 de echipe;
  • fiecare joacă 8 meciuri cu adversari diferiți, 4 acasă și 4 în deplasare;
  • fiecare echipă întâlnește câte doi adversari din cele 4 urne, maxim două echipe din aceeași țară;
  • nu se pot întâlni două echipe din aceeași țară;
  • faza principală se încheie la sfârșitul lui ianuarie;
  • se face un singur clasament: locurile 1-8 merg direct în optimi, în timp ce locurile 9-16 înfruntă locurile 17-24 în șaisprezecimi;
  • locurile 25-36 sunt eliminate, nimeni nu retrogradează în Europa League sau Conference League;
  • toate meciurile din faza eliminatorie se joacă tur-retur, mai puțin finala.

Programul Ligii Campionilor:

  • 8-10 septembrie - etapa I;
  • 13-14 octombrie - etapa II;
  • 20-21 octombrie - etapa III;
  • 3-4 noiembrie - etapa IV;
  • 24-25 noiembrie - etapa V;
  • 8-9 decembrie - etapa VI;
  • 19-20 ianuarie - etapa VII;
  • 27 ianuarie - etapa VIII;
  • 20 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
  • 16-17 și 23-24 februarie - „șaisprezeceimi”;
  • 26 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
  • 9-10 și 16-17 martie - optimi;
  • 6-7 și 13-14 aprilie - sferturi;
  • 27-28 aprilie și 4-5 mai - semifinale;
  • 5 iunie - finala (Estadio Metropolitano, Madrid).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

Schimbări în faza eliminatorie

La fel ca anul trecut, la finalul celor 8 runde din grupa XXL se va alcătui un tablou pentru faza eliminatorie, la fel ca la turneele de tenis, cu capi de serie.

Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin

În primă fază se vor trage la sorți doar meciurile din „șaisprezecimi”, unde echipele clasate pe locurile 9-16 vor evolua în manșa retur pe teren propriu.

Tragerea la sorți va fi foarte simplă, fiecare echipă având doar doi posibili adversari:

  • locurile 17-18 vs. locurile 15-16;
  • 23-24 vs. 9-10
  • 21-22 vs. 11-12
  • 19-20 vs. 13-14

După disputarea acestor partide va mai avea loc o singură tragere la sorți, unde se va stabili tabloul complet, din optimi până în finală.

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