Performanță fabuloasă Hearts s-a calificat în Conference League, deși nu a câștigat niciun meci din cele șase disputate în preliminarii

- Hearts, vicecampioana Scoției, a reușit o performanță fără precedent: s-a calificat în faza principală din Conference League fără să câștige niciunul dintre cele șase meciuri disputate în preliminariile europene!
Miercuri, scoțienii au reușit o mare performanță, aceea de a evolua într-o competiție europeană. Rivala Celtic va juca în faza principală din Europa League, după ce a fost învinsă de LASK Linz în play-off-ul Ligii Campionilor.
Hearts, calificare incredibilă în Conference League
În sezonul trecut, Hearts a fost aproape să devină campioana Scoției, dar a fost învinsă de Celtic în ultima etapă și a pierdut la limită titlul.
Astfel, din postura de vicecampioană, echipa antrenată de Wouter Vrancken a început parcursul european în turul 2 preliminar din Liga Campionilor.
Acolo a dat peste Sturm Graz, austriecii reușind să se impună în ambele manșe, scor 4-0 (21 iulie) și 2-0 (28 iulie).
În urma înfrângerilor suferite, Hearts a retrogradat în turul al treilea preliminar din Europa League, unde a întâlnit-o pe Benfica.
Scoțienii au pierdut categoric în tur, scor 1-6 (6 august), și au remizat în retur, scor 1-1 (13 august), fiind eliminați din nou.
Cei de la Hearts au ajuns, astfel, în play-off-ul Conference League, unde s-au duelat cu Rapid Viena. Deși nu au câștigat niciuna dintre cele două manșe, scoțienii s-au calificat în faza principală a competiției.
Cele două echipe au remizat atât în tur, cât și în retur, scor 2-2, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde Hearts s-a impus cu 4-3.
Astfel, vicecampioana Scoției și-a asigurat prezența într-o competiție europeană în acest sezon, deși nu s-a impus în niciunul dintre cele șase meciuri disputate în preliminariile europene, la finalul timpului regulamentar, scrie BBC Sport.
Rezultatele obținute de Hearts în preliminariile cupelor europene:
Liga Campionilor, turul 2:
- Sturm Graz - Hearts 4-0
- Hearts - Sturm Graz 0-2
Europa League, turul 3:
- Benfica - Hearts 6-1
- Hearts - Benfica 1-1
Conference League, play-off:
- Hearts - Rapid Viena 2-2
- Rapid Viena - Hearts 2-2, 3-4 d.pen
Hearts își va afla adversarele vineri, de la ora 14:00, atunci când are loc tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din grupa XXL a Conference League.
Celelalte participante în cea de-a treia competiție europeană intercluburi se vor decide în această seară, atunci când programate meciurile retur din play-off.