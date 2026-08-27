Fonseca a explodat! Criză de nervi după ce Lyon a ratat calificarea în Liga Campionilor: „Poate că sunt un antrenor de rahat”

LYON - FENERBAHCE 1-2 (2-3 la general). Paulo Fonseca (53 de ani), antrenorul echipei din Franța, a avut o ieșire nervoasă la conferința de presă de la finalul partidei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 1-1 în Turcia, Olympique Lyon era considerată favorită la calificarea în faza principală din Liga Campionilor. Totuși, Fener a marcat de două ori în prima repriză a returului (Muriqi '24, Brown '28), iar gazdele nu au reușit să revină.

Au redus din diferență prin Fofana ('61) și au avut două goluri anulate pentru poziții neregulamentare (Openda '64, Boudache '71).

Paulo Fonseca, furios după ce Lyon a ratat calificarea în Liga Campionilor: „Asta e explicația”

La conferința de presă de la finalul meciului, Paulo Fonseca s-a enervat după ce un jurnalist l-a criticat pentru schimbările făcute în repriza secundă.

„E mereu aceeași întrebare, m-am obișnuit cu ea. La finalul meciului e ușor să vorbești, să vorbești despre schimbări, e mereu același lucru. Poate că motivul este că sunt un antrenor de rahat… Asta e explicația.

Ne-a lipsit agresivitatea, mai ales pe flancuri. Fenerbahce este o echipă excelentă.

Calificarea era foarte importantă pentru noi, ca să putem continua sezonul cu acest lot. După această înfrângere, suntem nevoiți să vindem câțiva jucători. Aceasta este realitatea”, a spus Fonseca, potrivit goal.com.

După înfrângerea din play-off-ul Ligii Campionilor, Olympique Lyon va evolua în faza principală din Europa League.

72 de meciuri a adunat Paulo Fonseca pe banca echipei Olympique Lyon. A înregistrat 41 de victorii, 9 remize și 22 de înfrângeri (golaveraj 141-92)

Schimbările făcute de Paulo Fonseca în meciul cu Fenerbahce:

Minutul 62: Maitland-Niles (a ieșit) - Athekame (a intrat)

62: Nuamah - Boudache

76: Tessmann - Sulc

86: Morton - Bidstrup

86: Abner Vinicius - Tagliafico.

FOTO: Scandal uriaș după Lyon - Fenerbahce

De-a lungul carierei, Paulo Fonseca a pregătit echipele Estrela Amadora U19, 1 Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Pacos Ferreira, Porto, Braga (toate din Portugalia), Shakhtar Donetsk (Ucraina), AS Roma, AC Milan (Italia), Lille și Lyon (Franța).

Trofeele din palmaresul lui Paulo Fonseca:

Supercupa Portugaliei: Porto (2013/14)

Cupa Portugaliei: Braga (2015/16)

Campionatul Ucrainei (3): Shakhtar Donetsk (2016/17, 2017/18, 2018/19)

Cupa Ucrainei (3): Shakhtar Donetsk (2016/17, 2017/18, 2018/19)

Supercupa Ucrainei: Shakhtar Donetsk (2017/18).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport