Florin Maxim (45 de ani), antrenorul Corvinului, a fost pus în situația ipotetică de a alege între Dinamo și FCSB.

Ce echipă i-a atras mai mult atenția tehnicianului, mai jos în articol.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Florin Maxim a fost dorit cu insistență de FCSB în această toamnă, dar mutarea nu s-a concretizat. Antrenorul a rămas la Corvinul și a semnat inclusiv prelungirea contractului, până în 2029.

Florin Maxim, pus să aleagă între Dinamo și FCSB: „Ea arată mai atractiv în momentul de față”

Antrenorul Corvinului, alături de care a cucerit Cupa României în 2024, este mai impresionat de situația clubului Dinamo, care are un parcurs mult mai bun pe plan intern decât FCSB.

„Facem un exercițiu de imaginație, nu că se va întâmpla... Din exterior, Dinamo arată mai atractiv în momentul de față, raportat la tot ce se întâmplă în jurul clubului.

Dar eu am fost la Steaua, chiar dacă a trecut o grămadă de timp de atunci; am fost în anii 2000 la Steaua, la FCSB, să spunem. E un club cu suporteri, un club pe care ți-ai dori să-l antrenezi. Sunt două cluburi mari.

Ca antrenor, dar și ca jucător, ți-ai dori în orice moment să faci parte dintr-un astfel de proiect”, a declarat Florin Maxim, potrivit gsp.ro.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1, meci din etapa #15

Întrebat dacă ar putea lucra în condițiile actuale de la FCSB, privind imixtiunile lui Gigi Becali, Florin Maxim a declarat:

„Nu știu care sunt condițiile de la FCSB. Așa, numai cu supoziții... Nu știu dacă aș putea funcționa în acel mod”.

Suntem bine, suntem susținuți, exact ce-și dorește un antrenor, cred că mă pot dezvolta în continuare. N-am niciun motiv să plec (n.r. - de la Corvinul), cel puțin 2-3 ani. De-aia am și semnat prelungirea, am crezut în finalitatea contractului. Florin Maxim, antrenor Corvinul

Corvinul este una dintre surprizele plăcute din acest sezon din Superliga. Hunedorenii se află pe locul 6, poziție de play-off, cu 25 de puncte acumulate după 16 etape.

Dinamo este pe locul al treilea, cu 33 de puncte, în timp ce FCSB se află abia pe poziția 9, cu 22 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport