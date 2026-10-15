„Ridicol” FOTO. Mourinho l-a imitat și certat pe Vinicius pentru greșeala de la golul doi al Romei. Ce a făcut +8 foto
Supărarea lui Mourinho după golul doi al Romei. Foto: Imago
Liga Campionilor

„Ridicol” FOTO. Mourinho l-a imitat și certat pe Vinicius pentru greșeala de la golul doi al Romei. Ce a făcut

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 12:57
  • Jose Mourinho nu a acceptat gestul lui Vinicius, eroare care a declanșat contraatactul golului doi al adversarilor la Roma - Real 3-4. 
  • Ce a făcut brazilianul, reacția antrenorului pe teren și ce a spus după meci. 
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Vinicius aflase încă înainte să iasă pe teren pe „Olimpico” pentru Roma - Real, în Champions League, că fusese suspendat patru etape după eliminarea cu Villarreal. Știa și că va pierde El Clasico, pe 25 octombrie.

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Vinicius, schimbat pentru călcâiul eșuat care a declanșat golul Romei

Brazilianul a făcut cel mai slab joc al său în Ligă. Fiind înlocuit după mai puțin de o oră cu Endrick, care a influențat decisiv rezultatul. Și, după ce a fost condus (1-3), Madridul a întors scorul, câștigând cu 4-3.

Vini a fost schimbat mai ales pentru gestul său din minutul 51. La 1-1, atacantul a venit la primit în propria jumătate de teren și Courtois i-a pasat direct lui.

Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren
Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren

Galerie foto (8 imagini)

Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren. Fotografii: capturi TV Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren
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Aflat la 40 de metri, extrema a încercat o pasă cu călcâiul. A pierdut mingea, adversarii au recuperat și, la capătul contrei, Malen a înscris. Era 2-1 pentru Roma.

Mourinho spre Vinicius: „Un gol pe care nu ar fi trebuit să-l primim niciodată”

Pe margine, Jose Mourinho s-a înfuriat. A gesticulat spre Vinicius, a imitat tentativa călcâiului său și a repetat gestul întorcându-se spre banca de rezerve.

Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren
Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren

Galerie foto (8 imagini)

Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren. Fotografii: capturi TV Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren
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Vini l-a privit și l-a întrebat: „Eu?”. Antrenorul i-a confirmat chiar atunci că la el se referea. În minutul 59, l-a înlocuit!

„Am luat un gol, al doilea, pe care nu ar fi trebuit să-l primim niciodată. Nu se poate face așa ceva la mijlocul terenului. Un gol ridicol, nepotrivit pentru un asemenea nivel”, s-a plâns Mou.

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