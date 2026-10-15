Jose Mourinho nu a acceptat gestul lui Vinicius, eroare care a declanșat contraatactul golului doi al adversarilor la Roma - Real 3-4.

Ce a făcut brazilianul, reacția antrenorului pe teren și ce a spus după meci.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vinicius aflase încă înainte să iasă pe teren pe „Olimpico” pentru Roma - Real, în Champions League, că fusese suspendat patru etape după eliminarea cu Villarreal. Știa și că va pierde El Clasico, pe 25 octombrie.

Vinicius, schimbat pentru călcâiul eșuat care a declanșat golul Romei

Brazilianul a făcut cel mai slab joc al său în Ligă. Fiind înlocuit după mai puțin de o oră cu Endrick, care a influențat decisiv rezultatul. Și, după ce a fost condus (1-3), Madridul a întors scorul, câștigând cu 4-3.

Vini a fost schimbat mai ales pentru gestul său din minutul 51. La 1-1, atacantul a venit la primit în propria jumătate de teren și Courtois i-a pasat direct lui.

Aflat la 40 de metri, extrema a încercat o pasă cu călcâiul. A pierdut mingea, adversarii au recuperat și, la capătul contrei, Malen a înscris. Era 2-1 pentru Roma.

Mourinho spre Vinicius: „Un gol pe care nu ar fi trebuit să-l primim niciodată”

Pe margine, Jose Mourinho s-a înfuriat. A gesticulat spre Vinicius, a imitat tentativa călcâiului său și a repetat gestul întorcându-se spre banca de rezerve.

Vini l-a privit și l-a întrebat: „Eu?”. Antrenorul i-a confirmat chiar atunci că la el se referea. În minutul 59, l-a înlocuit!

El momento exacto donde Mourinho decide SACAR A VINICIUS tras regalar el tercer gol de la Roma. Excelente decisión. Hay cosas que simplemente NO se deben tolerar. https://t.co/7SdhzkGetT — Omar Gutiérrez (@OmarGutierrezHN) October 15, 2026

„Am luat un gol, al doilea, pe care nu ar fi trebuit să-l primim niciodată. Nu se poate face așa ceva la mijlocul terenului. Un gol ridicol, nepotrivit pentru un asemenea nivel”, s-a plâns Mou.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport