Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre stadiul negocierilor cu jucătorii care intră în ultimele șase luni de contract.

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Printre aceștia se numără Marian Aioani, Alexandru Dobre, Răzvan Onea şi Alex Paşcanu.

Victor Angelescu: „Cei care nu prelungesc nu ar trebui să mai joace”

Președintele giuleștenilor susține că jucătorii care nu își vor prelungi contractele nu vor mai juca în ultimele șase luni și vor fi liberi să își caute echipe încă din această iarnă.

„Dacă nu intervine nimic, cu Onea semnăm prelungirea pe doi ani.

Suntem în discuții cu mai mulți dintre ei. Cu unii nu dorim noi să prelungim. Din punctul meu de vedere, cei care nu prelungesc nu ar trebui să mai joace.

Eu spun cum este normal. Este o chestiune pe care o discutăm împreună cu Daniel Pancu și sunt de acord cu el. Am luat decizia în privința anumitor jucători, cu care nu mai prelungim.

Poate să fie, Doamne ferește, un caz neprevăzut, în care ți se accidentează grav unul dintre jucători și ai nevoie ca altcineva să joace un meci sau două. Asta nu pot spune de acum.

Dar, în mod normal, atât timp cât intri în ultimele șase luni de contract și ne batem la un obiectiv, nu poți să te bazezi, din punctul meu de vedere, pe acești jucători în meciurile decisive din play-off.

Deja i-am anunțat pe unii că nu ne mai bazăm pe ei. Pot pleca și în iarnă, să-și găsească echipă.”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

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