David Popovici (22 de ani) a fost prezent din nou la Gala Burselor DAR 2026, unde i-a premiat pe copiii și tinerii care au obținut performanțe notabile la diverse discipline.

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Programul „Bursele DAR”, derulat de fundația Hope and Homes for Children, a adus în prim-plan 40 de copii și tineri vulnerabili, recompensați pentru rezultatele remarcabile obținute în sport, arte sau educație.

Campionul olimpic le-a înmânat acestora medaliile pe scena Teatrului Odeon.

David Popovici: „Sunt mai bucuros decât orice medalie pe care am câștigat-o vreodată”

David a oferit și o serie de declarații:

„Are tot sensul ca acest eveniment să fie în perioada Crăciunului și în perioada asta în care ne este reamintit să dăm înapoi și să fim buni cu alții, deși ar trebui să fim tot timpul.

Mă simt foarte bine când pot să le fac vreo bucurie copilor. Asta însemnând, dacă pot să fiu parte din Hope and Homes for Children, care încearcă să-i ajută, să le oferă un acasă, să le oferă burse pentru că ei să-și urmărească pasiunii, să-și urmeze pasiunile.

Dacă am și un mic aport acolo, sunt mai bucuros decât, sincer, orice medalie pe care am câștigat-o vreodată”.

David Popovici: „Am tendința să încerc să-i protejez cumva”

Întrebat cum reacționează în momentul în care un copil îi cere sfaturi, Popovici a explicat:

„Când vine un copil la mine și mă întreabă «David, cum pot să fac să fiu și eu ca tine?». Am tendința să încerc să-i protejez cumva, să le povestesc numai despre ceea ce-i frumos în sport și sunt enorm de multe lucruri frumoase și experiențe, de toate.

Numai că încerc cumva să-i pregătesc și pentru realitățile sportului, și anume că uneori trebuie să te lași pradă obsesii, oricât de dificil sau greu poate suna.

În funcție de vârsta pe care o au, încerc să-i sfătuiesc bine și sincer în direcția asta, nu numai dacă muncești vei ajunge ca mine. Asta nu are nici o substanță”.

Programul „Bursele DAR” a fost înființat în 2022 pentru a susține copiii și tinerii care, deși se confruntă cu diverse dificultăți, obțin rezultate deosebite și au potențialul de a performa.

În ediția 2026–2027, 40 de bursieri beneficiază de o bursă anuală în valoare de 2.000 de euro, precum și de acces la mentorat, activități de dezvoltare personală, două tabere și o rețea de sprijin care să le transforme talentul și munca în oportunități reale pentru viitor.

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