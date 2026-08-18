Messi revine în forță în EA Sports FC 27 Ce rating a primit  după CM 2026 și ce poziție nouă are în joc + Detaliu-șoc despre Cristiano Ronaldo

Lionel Messi primește una dintre cele mai interesante creșteri de rating din EA Sports FC 27!

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După ce fusese coborât la 86 în FC 26, argentinianul urcă acum la 89, iar EA Sports îi schimbă inclusiv poziția de bază. Decizia vine după evoluția sa la Cupa Mondială din 2026 și îl readuce pe Messi în zona de elită a jocului, un upgrade spectaculos cu care ajunge la 89 Overall (OVR).

Messi revine în forță în EA Sports FC 27: de la 86 la 89!

Messi ajunge la 89 la vârsta de 39 de ani, într-un moment în care clasamentul EA Sports este dominat tot mai mult de jucătorii din noua generație.

În FC 26, Messi avea un rating general de 86. Datele oficiale EA Sports îl plasau atunci pe poziția de RW, cu 78 la viteză, 85 la șut, 85 la pase și 90 la dribling. Pentru FC 27, ratingul a crescut la 89.

TyC Sports subliniază că saltul vine în contextul prestațiilor sale de la Campionatul Mondial din 2026, competiție care a influențat noua evaluare făcută de EA Sports.

Dezvoltatorii au pus un accent deosebit pe viziunea sa de joc, acuratețea paselor, controlul balonului și execuția loviturilor libere, atribute la care Messi continuă să fie printre cei mai buni din lume.

Cum arată noul cartonaș al lui Lionel Messi:

89 OVR

76 Pace

87 Shooting

89 Passing

90 Dribbling

33 Defending

63 Physical

Față de FC 26, cele mai importante modificări sunt creșterea șutului și a paselor, în timp ce viteza și fizicul scad ușor. Driblingul rămâne la impresionantul 90.

O schimbare și mai importantă: Messi devine CAM

EA Sports FC 27 merge însă și mai departe, iar ratingul nu este singura surpriză.

Pentru prima dată în seria modernă EA Sports FC, poziția de bază a lui Messi este CAM – mijlocaș ofensiv central.

În edițiile precedente, argentinianul era în principal RW (atacant dreapta), cu posibilitatea de a fi folosit și în alte poziții ofensive.

Messi nu mai joacă în 2026 exact în rolul în care îl vedeam în perioada în care juca la Barcelona. Influența sa asupra jocului este din ce în ce mai mult centrală: coboară pentru a construi, primește între linii, dictează ritmul și poate decide faza printr-o pasă sau o execuție.

Astfel, EA Sports pare să fi adaptat poziția virtuală la rolul pe care Messi îl are efectiv pe teren.

Cu 89 OVR, Messi se află pe locul 18 în clasamentul celor mai bine cotați fotbaliști din EA Sports FC 27.

Mai mult, el este singurul jucător din Major League Soccer prezent în Top 27 masculin.

Clasamentul confirmă și schimbarea generațională: Mbappe și Haaland sunt liderii fotbalului virtual, ambii cu 91, în timp ce nouă jucători au rating 90.

Loc Jucător Rating 1 Kylian Mbappe 91 2 Erling Haaland 91 3 Rodri 90 4 Ousmane Dembele 90 5 Vitinha 90 6 Harry Kane 90 7 Michael Olise 90 8 Pedri 90 9 Lamine Yamal 90 10 Thibaut Courtois 90 11 Jude Bellingham 90 12 Gabriel 89 13 Gianluigi Donnarumma 89 14 Bruno Fernandes 89 15 Khvicha Kvaratskhelia 89 16 Nuno Mendes 89 17 Willian Pacho 89 18 Lionel Messi 89 19 Vinicius Junior 89

Cristiano Ronaldo dispare din Top 27

Una dintre cele mai mari surprize ale noii ediții este însă absența lui Cristiano Ronaldo din Top 27.

Ronaldo avea 85 OVR în FC 26, după o scădere continuă a ratingului său în edițiile recente, iar pentru FC 27 nu mai apare în lista celor mai bine cotați 27 de fotbaliști.

FC 27 apare în septembrie

EA Sports FC 27 va fi lansat global pe 25 septembrie 2026, în timp ce versiunile Ultimate și Ultimate Plus oferă acces anticipat începând cu 18 septembrie.

Jocul va fi disponibil pe PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch și Switch 2.

EA precizează că ratingurile nu sunt neapărat definitive pe întreaga durată a jocului.

Actualizările de loturi din timpul sezonului pot modifica valorile jucătorilor, iar baza completă de ratinguri urmează să fie actualizată după perioada de transferuri internaționale.

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