Liverpool s-a prăbușit! FOTO. Manchester City, trei goluri în 13 minute. Banane în tribune și mesaje ostile: „Trișori nenorociți”

Liverpool - Manchester City 0-3. Echipa lui Enzo Maresca s-a impus categoric în duelul din etapa #6 din Premier League.

Fanii gazdelor i-au huiduit pe jucătorii lui Manchester City și au afișat mai multe mesaje dure la adresa „cetățenilor”.

De ce au fluturat suporterii lui City banane gonflabile înainte și în timpul meciului, mai jos.

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Manchester City a profitat de eliminarea lui Gravenberch din minutul 62 și a câștigat derby-ul de pe Anfield.

Haaland a deschis scorul în minutul 65, Doku a majorat diferența trei minute mai târziu, iar Cherki a stabilit scorul final, 3-0, în minutul 78.

FOTO. Manchester City, primire ostilă în meciul cu Liverpool

Din 25 septembrie, de când s-a aflat că Manchester City este vinovat de încălcarea gravă a regulilor financiare din Premier League în concluzia comisiei de anchetă în 114 din cele 115 capete de acuzare, clubul este într-o situație critică.

Nu riscă doar o amendă de zeci de milioane, ci și retrogradarea, în cel mai rău scenariu. Plus retragerea titlurilor cucerite între 2009 și 2018, perioada investigată.

Deocamdată, clubul a făcut apel, care s-ar putea judeca până la sfârșitul lui ianuarie, potrivit presei britanice.

Pentru echipa lui Enzo Maresca a fost prima partidă disputată după ce a fost găsită vinovată în acest caz. Iar fanii lui City au reacționat!

Suporterii „cetățenilor” prezenți pe Anfield au fluturat sute de banane gonflabile, în timp ce jucătorii lui City erau huiduiți de susținătorii gazdelor.

Gestul fanilor are legătură cu o tradiție de la sfârșitul anilor '80, atunci când suporterii obișnuiau să aducă banane și alte obiecte gonflabile la meciuri, într-o perioadă dificilă pentru fotbalul englez, când cluburile din această țară aveau interdicție de a participa în competițiile europene, conform independent.co.uk.

Ideea a fost promovată de grupul de suporteri „1894”, care a transmis în urmă cu o săptămână pe X: „Mesajul este că această galerie a trecut întotdeauna printr-un adevărat carusel de emoții”.

Jucătorii lui Manchester City, primire ostilă pe Anfield

Fotbaliștii lui Enzo Maresca au fost huiduiți puternic în primele minute, de fiecare dată când atingeau mingea.

Fanii lui Liverpool au scandat de mai multe ori că City va retrograda și au lansat insulte la adresa clubului, numindu-i pe cei de la City „trișori nenorociți”.

În timpul meciului, suporterii gazdelor au afișat și un banner pe care scria: „O generație de suporteri a fost înșelată”.

În afara stadionului, comercianții au vândut steaguri și fulare pe care apăreau jucătorii lui Manchester City, alături de cuvintele „vinovați” și „trișori”.

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Enzo Maresca a declarat la conferința de presă premergătoare meciului cu Liverpool că se așteaptă la o primire ostilă pe Anfield, lucru care s-a și întâmplat:

„Trebuie să ne concentrăm asupra jocului, dar știm și că atmosfera de pe Anfield este specială și, probabil, va fi și mai ostilă din cauza acestei situații.

Cu toate acestea, vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a câștiga meciul.

Fără îndoială că jucătorii pot face față presiunii. Avem fotbaliști care au trecut prin situații similare”, a spus antrenorul lui City, conform sports.yahoo.com.

Manchester City a încercat să negocieze cu federația reducerea sancțiunii

Manchester City ar fi purtat mai multe discuții în încercarea de a ajunge la un acord pentru reducerea posibilei sancțiuni pe care ar putea să o primească pentru încălcarea regulilor de fair-play financiar, anunță Bloomberg.

Discuțiile dintre cele două părți au avut loc înainte să fie anunțat verdictul privind capetele de acuzare aduse clubului.

Conducerea lui City a propus ligii plata unei amenzi record, pentru a evita retrogradarea și anularea titlurilor câștigate.

Propunerea „cetățenilor” a fost respinsă, iar liga intenționează să aplice sancțiunea integrală după soluționarea apelului depus de club, conform marca.com.

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