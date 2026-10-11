Liverpool s-a prăbușit! FOTO. Manchester City, trei goluri în 13 minute. Banane în tribune și mesaje ostile: „Trișori nenorociți” +7 foto
Foto: Imago
Superliga

Liverpool s-a prăbușit! FOTO. Manchester City, trei goluri în 13 minute. Banane în tribune și mesaje ostile: „Trișori nenorociți”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 23:18
  • Liverpool - Manchester City 0-3. Echipa lui Enzo Maresca s-a impus categoric în duelul din etapa #6 din Premier League.
  • Fanii gazdelor i-au huiduit pe jucătorii lui Manchester City și au afișat mai multe mesaje dure la adresa „cetățenilor”.
  • De ce au fluturat suporterii lui City banane gonflabile înainte și în timpul meciului, mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Manchester City a profitat de eliminarea lui Gravenberch din minutul 62 și a câștigat derby-ul de pe Anfield.

Haaland a deschis scorul în minutul 65, Doku a majorat diferența trei minute mai târziu, iar Cherki a stabilit scorul final, 3-0, în minutul 78.

„Își depășește atribuțiile” Răspunsul lui Mihai Stoica după ce liderul galeriei i-a cerut demisia: „Pe Gigi e greu să-l păcălească cineva”
Citește și
„Își depășește atribuțiile” Răspunsul lui Mihai Stoica după ce liderul galeriei i-a cerut demisia: „Pe Gigi e greu să-l păcălească cineva”
Citește mai mult
„Își depășește atribuțiile” Răspunsul lui Mihai Stoica după ce liderul galeriei i-a cerut demisia: „Pe Gigi e greu să-l păcălească cineva”

FOTO. Manchester City, primire ostilă în meciul cu Liverpool

Din 25 septembrie, de când s-a aflat că Manchester City este vinovat de încălcarea gravă a regulilor financiare din Premier League în concluzia comisiei de anchetă în 114 din cele 115 capete de acuzare, clubul este într-o situație critică.

Nu riscă doar o amendă de zeci de milioane, ci și retrogradarea, în cel mai rău scenariu. Plus retragerea titlurilor cucerite între 2009 și 2018, perioada investigată.

Deocamdată, clubul a făcut apel, care s-ar putea judeca până la sfârșitul lui ianuarie, potrivit presei britanice.

Pentru echipa lui Enzo Maresca a fost prima partidă disputată după ce a fost găsită vinovată în acest caz. Iar fanii lui City au reacționat!

Suporterii „cetățenilor” prezenți pe Anfield au fluturat sute de banane gonflabile, în timp ce jucătorii lui City erau huiduiți de susținătorii gazdelor.

Fanii lui Manchester City au avut banane gonflabile la meciul cu Liverpool. Foto: Imago
Fanii lui Manchester City au avut banane gonflabile la meciul cu Liverpool. Foto: Imago

Galerie foto (7 imagini)

Fanii lui Manchester City au avut banane gonflabile la meciul cu Liverpool. Foto: captură X Fanii lui Manchester City au avut banane gonflabile la meciul cu Liverpool. Foto: captură X Fanii lui Manchester City au avut banane gonflabile la meciul cu Liverpool. Foto: captură X Fanii lui Manchester City au avut banane gonflabile la meciul cu Liverpool. Foto: captură X Fanii lui Manchester City au avut banane gonflabile la meciul cu Liverpool. Foto: captură X
+7 Foto
labels.photo-gallery

Gestul fanilor are legătură cu o tradiție de la sfârșitul anilor '80, atunci când suporterii obișnuiau să aducă banane și alte obiecte gonflabile la meciuri, într-o perioadă dificilă pentru fotbalul englez, când cluburile din această țară aveau interdicție de a participa în competițiile europene, conform independent.co.uk.

Ideea a fost promovată de grupul de suporteri „1894”, care a transmis în urmă cu o săptămână pe X: „Mesajul este că această galerie a trecut întotdeauna printr-un adevărat carusel de emoții”.

Jucătorii lui Manchester City, primire ostilă pe Anfield

Fotbaliștii lui Enzo Maresca au fost huiduiți puternic în primele minute, de fiecare dată când atingeau mingea.

Fanii lui Liverpool au scandat de mai multe ori că City va retrograda și au lansat insulte la adresa clubului, numindu-i pe cei de la City „trișori nenorociți”.

În timpul meciului, suporterii gazdelor au afișat și un banner pe care scria: „O generație de suporteri a fost înșelată”.

În afara stadionului, comercianții au vândut steaguri și fulare pe care apăreau jucătorii lui Manchester City, alături de cuvintele „vinovați” și „trișori”.

Enzo Maresca a declarat la conferința de presă premergătoare meciului cu Liverpool că se așteaptă la o primire ostilă pe Anfield, lucru care s-a și întâmplat:

„Trebuie să ne concentrăm asupra jocului, dar știm și că atmosfera de pe Anfield este specială și, probabil, va fi și mai ostilă din cauza acestei situații.

Cu toate acestea, vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a câștiga meciul.

Fără îndoială că jucătorii pot face față presiunii. Avem fotbaliști care au trecut prin situații similare”, a spus antrenorul lui City, conform sports.yahoo.com.

Manchester City a încercat să negocieze cu federația reducerea sancțiunii

Manchester City ar fi purtat mai multe discuții în încercarea de a ajunge la un acord pentru reducerea posibilei sancțiuni pe care ar putea să o primească pentru încălcarea regulilor de fair-play financiar, anunță Bloomberg.

Discuțiile dintre cele două părți au avut loc înainte să fie anunțat verdictul privind capetele de acuzare aduse clubului.

Conducerea lui City a propus ligii plata unei amenzi record, pentru a evita retrogradarea și anularea titlurilor câștigate.

Propunerea „cetățenilor” a fost respinsă, iar liga intenționează să aplice sancțiunea integrală după soluționarea apelului depus de club, conform marca.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
liverpool Manchester City Premier League FANI ACUZATII
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:58
A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență
A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență
16:26
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
15:54
Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul
Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul
15:10
„Cine se crede Messi?!” Fostul președinte al Barcelonei, mesaj tăios pentru starul argentinian
„Cine se crede Messi?!” Fostul președinte al Barcelonei, mesaj tăios pentru starul argentinian
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
Top stiri
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12:52
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Liga Campionilor
16:26
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Citește mai mult
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Superliga
13:30
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Citește mai mult
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"
B365
11.10
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"
Citește mai mult
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 12 rapid 7 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share