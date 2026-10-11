„Își depășește atribuțiile” Răspunsul lui Mihai Stoica după ce liderul galeriei i-a cerut demisia: „Pe Gigi e greu să-l păcălească cineva”

Mihai Stoica (61 de ani) a venit cu un răspuns pentru Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, care i-a cerut demisia oficialului.

Anterior, Mustață le-a cerut demisia și lui Alin Stoica și Lucian Filip, antrenori secunzi la FCSB, pe motiv că au favorizat anumiți copii în cadrul academiei clubului.

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MM Stoica a intervenit și a solicitat dovezi concrete în acest caz pentru a putea lua măsuri. De asemenea, i-a luat apărarea lui Alin Stoica.

Ulterior, liderul Peluzei Nord a transmis un nou mesaj în care i-a cerut demisia lui Stoica, în cazul în care lucrurile se dovedesc adevărate.

Mihai Stoica: „Înclin să cred că nu are probe”

„Poate să-mi ceară demisia dacă aduce vreo dovadă. Cu Lucian Filip se pare că nu mai are nimic, acum Alin Stoica e oaia neagră. Demisia pot să mi-o dau dacă se găsește că eu am făcut ceva, nu pot să-mi dau demisia că aduce el probe.

Eu am spus că nu mi-a adus nicio probă și înclin să cred că nu are probe, dar eu le aștept . Aștept video, aștept convorbiri telefonice, aștept niște probe. Nu că a spus tatăl cuiva că joacă un copil pentru că antrenorul a luat ceva de la tatăl copilului care joacă și care e slab.

Chestia asta am întâlnit-o de atât de multe ori, m-am ocupat de copii și la Galați. Oricine are copil, al lui e cel mai bun și e nedreptățit, dar după aia se lasă la 16 ani.

N-am niciun fel de problemă, să aducă probe și, așa cum i-am promis, mă țin de promisiune, eu merg la Gigi și spun că ăsta a călcat greșit, trebuie să scăpăm de el”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Știu (că Becali a zis că ar urma să dea afară pe cineva), dar dacă îi găsește vinovați din anumite privințe, și noi avem ancheta noastră în desfășurare. Sunt tot la stadiul de zvon, dar vom verifica. Pe Gigi e greu să-l păcălești, să-l mintă cineva. Dacă cineva a comis-o și ajunge față în față cu Gigi, sigur Gigi își dă seama dacă e adevărat sau nu. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica a continuat și a explicat că liderul galeriei FCSB nu a venit niciodată cu dovezi pentru toate acuzațiile lansate.

„N-au venit la mine. Dacă i-aș fi chemat sau aș fi avut o întâlnire stabilită și nu îi așteptam și jucam tenis și nu i-am băgat în seamă, atunci era cu totul și cu totul altceva. Habar n-am avut că vin. Au venit la Reghe, n-au avut nicio treabă cu mine.

Aia e o chestie… Hai să inventez ceva ca să găsesc motiv să mă iau de cineva. Eu am tot respectul pentru Peluza Nord și la ultimul eveniment pe care l-am condus, am fost maestru de ceremonii la decernarea ultimului titlu, prima medalie, primul tricou de campion l-am oferit Peluzei Nord, pentru că asta înseamnă respectul.

Niciodată nu s-a întâmplat să nu respect, pentru că într-adevăr, au avut un rol foarte important și au în continuare.

Că Mustață vrea să impună niște chestii cu care noi nu suntem de acord, asta e cu totul și cu totul altceva. Dar eu i-am spus foarte clar: «Te rog frumos, adu-mi dovezi și, dacă văd că un om din academie a călcat greșit, l-am dat afară în fața ta. Dar adu-mi dovezi»!

N-a venit cu nimic la mine. A fost la Gigi, a avut o discuție cu Gigi, la mine n-a venit cu nimic”, a mai spus Stoica.

Mihai Stoica: „Cred că își depășește puțin atribuțiile”

Mihai Stoica l-a taxat pe Gheorghe Mustață și din cauza criticilor aduse unor jucători de la FCSB.

„Dacă vă citesc mesajele pe care le-am schimbat cu Mustață… Doamne, iartă-mă (n.r. - râde ironic)! Vreți să vă citesc mesajele? Probabil că Mustață o să meargă mai departe, nu vreau să ajungem… probabil că GDPR-ul sau nu știu ce, s-ar putea să nu ai voie să divulgi convorbiri private.

L-am vrut foarte tare pe Reghe! Foarte, foarte tare! Și el știe foarte bine chestia asta.

Poate să aibă cu mine o chestiune, nu știu de ce, ar trebui să-mi explice de ce. E problema lui, dar cred că își depășește puțin atribuțiile în momentul în care începe să discute despre fotbaliști și să spună că «ne-a omorât ăla» (n.r. - despre Ofri Arad), că…

Cu golul lui Ofri Arad am bătut Dinamo în cel mai important meci al sezonului trecut, dacă e să discutăm de un jucător sau altul. Ar trebui să ne oprim cu chestiile astea, nu e treaba nimănui să discute…

E treaba antrenorilor, a noastră, a celor din club, să discutăm despre fotbaliști, a patronului. Dar nu e treaba unui suporter să iasă și să facă analiza jocului unei echipe”, a încheiat Mihai Stoica.

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