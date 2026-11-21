Liga Profesionistă de Fotbal, alături de Centrul FILIA, se implică activ în campania „Respect pe teren. Respect acasă”, pentru a transmite un mesaj comun împotriva violenței asupra femeilor.

Ce vor face jucătorii echipelor la începutul meciurilor din etapele #16 și #17 din Superliga, mai jos în articol.

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În cea de-a doua ediție a campaniei, LPF și centrul FILIA, cu sprijinul agenției de creație BBDO România, au creat „Etapele Mov”, care reprezintă două etape speciale din Superliga în care se va transmite un mesaj clar: violența nu este niciodată acceptabilă.

LPF și centrul FILIA, campanie împotriva violenței asupra femeilor

În contextul în care o femeie este ucisă săptămânal în România, Liga Profesionistă de Fotbal vrea să transmită un semnal de alarmă cu privire la acest raport șocant.

În acest sens, jucătorii din Superliga vor afișa un banner special, cu mesajul „STOP violenței împotriva femeilor”, la toate meciurile din etapele #16 și #17.

Campania va fi susținută și de un video manifest care transmite, prin implicarea jucătorilor, un mesaj despre responsabilitatea bărbaților de a contribui la un mediu în care femeile se simt în siguranță, respectate și protejate, conform lpf.ro.

33 de femei au fost ucise în anul 2026 de către parteneri, foști parteneri, sau membri ai familiei

Și Superliga a transmis un mesaj pe rețelele de socializare referitor la această campanie:

„Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA își unesc din nou vocile pentru a transmite un mesaj ferm: toleranță zero față de violența împotriva femeilor!

Pe teren, fotbalul înseamnă pasiune, fair-play, respect și solidaritate. Dincolo de stadion, aceleași valori trebuie să ne ghideze în fiecare zi. Pentru că violența nu are loc nici pe teren, nici acasă, nici în societate.

În fața acestei realități, nu putem rămâne spectatori. Așa cum pe teren nu există loc pentru comportamente abuzive, nici în viața de zi cu zi nu trebuie să existe loc pentru violență, frică sau tăcere.

Împreună, demonstrăm că fotbalul este mai mult decât un joc. Este o comunitate care poate da voce unei cauze, poate inspira solidaritate și poate contribui la schimbare.

Ne unim vocile, pe teren și în tribune, pentru a spune STOP violenței împotriva femeilor. Respectul nu se oprește la fluierul de final. Respect pe teren. Respect acasă”, a transmis Superliga pe Instagram.

Cluburile au luat deja atitudine

Câteva cluburi din Superliga s-au implicat deja în această campanie care luptă pentru combaterea violenței împotriva femeilor.

Cluburi precum CFR Cluj, Farul sau Sepsi au postat pe Facebook imagini cu statistici ale jucătorilor de la echipă. În stânga categoriei apărea numărul aferent acesteia, iar în josul imaginii apărea cifra 0, însoțită de textul „Toleranță față de violența împotriva femeilor”.

Postarea clubului CFR Cluj:

„Indiferent de situație, moment sau loc, violența nu va fi niciodată tolerată!

Suntem alături de toate femeile care au fost victimele abuzurilor și le dorim mult curaj!

CFR Cluj se alătură campaniei «Respect pe teren. Respect acasă.», organizată de LPF și Centrul Filia, și spune NU violenței împotriva femeilor!”, a scris CFR pe Facebook.

Postarea clubului Farul:

„ZERO toleranță față de violența împotriva femeilor!

Pe teren, luptăm pentru victorie. În afara lui, luptăm pentru respect. Nu violenței domestice!

Farul Constanța susține campania «Respect pe teren. Respect acasă» inițiată de Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA”, a transmis Farul.

Postarea clubului Sepsi:

„Sepsi OSK susține lupta împotriva violenței asupra femeilor!

Fotbalul înseamnă mai mult decât sport: înseamnă respect, fair-play și solidaritate. Valori care trebuie să ne ghideze atât pe teren, cât și în viața de zi cu zi.

Sepsi OSK se alătură campaniei comune a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) și a Centrului FILIA, transmițând un mesaj ferm împotriva violenței asupra femeilor.

Violența nu are loc nici pe teren, nici acasă, nici în societate!

Ne unim vocile și spunem împreună STOP violenței împotriva femeilor!”, a transmis Sepsi.

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