Gianni Infantino e principalul favorit la alegerile FIFA din primăvară, avându-i contracandidați pe francezul Philippe Diallo și pe japonezul Kozo Tashima.

Jerome Rothen, fost internațional francez, le-a cerut celor mai buni jucători ai planetei să sprijine lupta pentru debarcarea lui Infantino de la conducerea FIFA.

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Pe 18 martie 2027, vor fi alegeri la FIFA. Gianni Infantino nu mai e candidat unic, nu va mai fi reales cu aclamații, cum s-a întâmplat în 2019 și 2023.

Rothen vrea implicarea lui Messi, Ronaldo și Mbappe anti-Infantino

Și totuși, chiar dacă a fost puternic contestat în ultimele luni din cauza scandalurilor de la Campionatul Mondial, chiar dacă are doi rivali acum, elvețianul în vârstă de 56 de ani rămâne principalul favorit.

Philippe Diallo, președintele federației franceze, și Kozo Tashima, președintele de onoare al forului japonez, nu par capabili să-l învingă pe Infantino.

Într-o încercare de a mobiliza fotbaliștii, Jerome Rothen, fost internațional francez, a făcut apel la cele mai mari nume: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe. Crede că numai o revoltă majoră l-ar putea afecta pe actualul șef FIFA, în funcție din 2016.

Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei, dar rămâne unul dintre liderii fotbalului mondial. Foto: Imago

„Gianni Infantino nu va fi înlăturat de Jerome Rothen. Dar în vârf se află starurile care reprezintă fotbalul internațional.

Mobilizarea de acolo trebuie să pornească, pentru că fotbalul aparține fotbaliștilor. Dacă vedetele se revoltă… Mă gândesc la Ronaldo, Messi, Mbappe…”, a afirmat Rothen la emisiunea sa de la RMC Sport.

Rothen: „Dacă se revoltă Ronaldo, Messi și Mbappe, toți jucătorii li se vor alătura”

„Știu că Infantino e la FIFA doar pentru afaceri și că face bani pe urma lor. Este inacceptabil. Sănătatea fotbalului este în pericol.

🚨🚨 Jérôme ROTHEN 🇫🇷 appelle Kylian MBAPPÉ 🇫🇷, Lionel MESSI 🇦🇷 et Cristiano RONALDO 🇵🇹 à faire GRÈVE pour provoquer le départ de Gianni INFANTINO 🇨🇭 à la tête de la FIFA 😳 👇 : 🗣️ « Gianni Infantino ne va pas être renversé par Jérôme Rothen. 😅 Mais en haut, tu as tous les grands joueurs, qui représentent le football international. (…) LA MOBILISATION DOIT PARTIR D’EUX. LE FOOTBALL APPARTIENT AUX FOOTBALLEURS. Ils savent qu’Infantino n’est là que pour le BUSINESS et qu’il prend du FRIC SUR LEUR DOS. C’est inadmissible. LA SANTÉ DU FOOT EST EN DANGER. La première chose, c’est ARRÊTER DE JOUER. C’est la seule solution. FAIS GRÈVE PENDANT 15 JOURS, TU VERRAS S’ILS NE VIRENT PAS INFANTINO ! » 😤 🎙️ @Rothensenflamme https://t.co/f93Eln2HmE — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2026

În ciuda tuturor scandalurilor sale, Infantino rămâne favorit. Există o problemă. Dacă se revoltă ei, toți jucătorii li se vor alătura”.

Rothen le cere o reacție radicală: „Primul lucru este să nu mai joace. Aceasta este singura soluție. Faceți grevă 15 zile, veți vedea dacă nu-l vor da afară pe Infantino!”.

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