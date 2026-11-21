Virgil Boglea, avocatul care îl reprezintă pe Gabi Tamaș, a oferit noi detalii despre conflictul în care a fost implicat fostul jucător zilele trecute.

Boglea spune că a fost depusă o contestație împotriva hotărârii în care Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu.

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Fostul fundaș fusese reținut joi seară pentru 24 de ore, după ce a fost implicat, alături de alți doi bărbați, într-un incident produs în Centrul Vechi al Bucureștiului, în noaptea dintre marți și miercuri.

Virgil Boglea, avocatul lui Gabi Tamaș: „Nu prezintă un pericol social”

Virgil Boglea a prezentat varianta lui Tamaș despre cum ar fi decurs conflictul din Centrul Vechi al Bucureștiului.

„Din punctul meu de vedere, nu e corect să-l fi văzut după gratii 30 de zile pentru că situația, de fapt, stă altfel față de cum am văzut că a fost prezentată.

Într-adevăr, a fost bucuria că s-a respins propunerea de arestare preventivă.

Pe de altă parte, totuși un judecător a considerat că trebuie privat de libertate, chiar și la domiciliu, pentru o faptă care, încă o dată, raportat la alte fapte similare, nu prezintă un asemenea pericol social.

Violențe extreme, bătăi cu polițiști nu au existat. A existat într-adevăr un conflict cu un grup format din aproximativ 10 băieți. Gabi Tamaș s-a dus către stația de taxi, liniștit, de unul singur.

Când băieții s-au apropiat de el, probabil că au avut un schimb de replici, iar el din proprie inițiativă, cu bună voință, a părăsit acel grup și s-a deplasat la 15-20 de metri distanță, fără să provoace pe nimeni.

După care, același grup de băieți s-au îndreptat din nou către el, iar la momentul la care unul dintre aceștia a întins mâna către Tamaș, probabil simțindu-se și amenințat, dar și din cauza alcoolului, a ripostat.

El nu a provocat, nu s-a întâmplat din senin. Persoanele vătămate acum, la momentul respectiv nu s-au considerat atât de vătămate. Probabil că după ce s-au mai sfătuit cu vreun avocat au considerat că e o «vacă de muls»”, a declarat avocatul la Digi Sport.

S-a ajuns ca, într-un caz în care persoana prezintă notorietate, să se accepte ideea, sau chiar mai mult să se avanseze către o instanță de judecată ideea că, fiind persoană publică, trebuie să se ia orice măsură cu privire la el și să zornăie cătușele, doar pentru că e persoană publică. Nu ne mai uităm la faptele din spate. Și asta e regretabil. Virgil Boglea, avocatul lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș a depus contestație: „Nu considerăm hotărârea justă”

Virgil Boglea a mai precizat că a fost depusă o contestație împotriva hotărârii potrivit căreia Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu.

„Arestul la domiciliu se dispune pentru 30 de zile. Noi am formulat deja în dimineața asta contestații împotriva hotărârii, pentru că nu o considerăm justă prin raportare la situația lui și prin raportare la alte situații similare, unde s-au acordat măsuri mai blânde.

Inclusiv pledoaria doamnei procuror din sală s-a axat pe faptul că el este persoană publică. Adică am discutat mai puțin despre pericolul pe care îl reprezintă o asemenea faptă. El, fiind persoană publică, trebuie să suporte consecințele cele mai drastice.

Probabil că undeva pe la sfârșitul săptămânii următoare sau începutul celeilalte săptămâni o să avem deja contestația la tribunal”, a mai spus Boglea.

În cel mai rău caz, pedeapsa prevăzută de lege e de la șase luni la cinci ani. Probabil că o să fie o sancțiune orientată către amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei. Vom încerca să demonstrăm toate elementele care îi sunt favorabile. Virgil Boglea, avocatul lui Gabi Tamaș

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