„Ciuruită” la un control antidoping FOTO:  Nevoită să se retragă de la un turneu WTA, după ce s-a ales cu o vânătaie șocantă

Lucrezia Stefanini (28 de ani, #119 WTA) s-a ales un hematom pe brațul stâng , în urma unui control antidoping efectuat la US Open.

Italianca a fost forțată să se retragă de la turneul WTA 125 de la Barranquilla, Columbia.

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Pe 2 septembrie, Lucrezia Stefanini era învinsă de conaționala sa, Jasmine Paolini, scor 4-6, 1-6, în turul al doilea de la US Open.

Tot în acea zi, italianca a fost supusă unui control antidoping, în urma căruia s-a ales cu semne care sunt încă vizibile.

„Ciuruită” la un control antidoping

Stefanini a împărtășit totul pe rețelele de socializare, inclusiv poze cu hematomul rămas pe brațul stâng, și a criticat modul în care a fost efectuată recoltarea de sânge.

„Acum o săptămână, la US Open, în timpul controlului antidoping, personalul nu a reușit să găsească vena și, în loc să-și schimbe abordarea, a continuat să miște acul în interiorul brațului în încercarea de a o găsi.

Rezultatul? Acest hematom urât care, la o săptămână distanță, încă mai este acolo.

Mă întreb: este normal ca testele antidoping să se desfășoare în acest fel? Și, mai presus de toate, acesta este același tratament aplicat TUTUROR jucătorilor? Iată evoluția hematomului pe parcursul săptămânii.

De ce vă spun asta? Pentru că, evident, mă doare chiar și în activitățile de zi cu zi”, a fost mesajul jucătoarei din Italia, potrivit essentiallysports.com.

EL PEOR ANTI-DOPING DE LA HISTORIA‼️



A Lucreczia Stefanini le tocó el control antidopaje en el #USOpen 🇺🇸 y le mandaron una enfermera que le detonó el brazo.

La italiana se tuvo que bajar del WTA Barranquilla por este motivo.



Mi abuela con parkison lo hacía mejor! pic.twitter.com/aVSt9bFa6t — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) September 10, 2026

Durerile sportivei născute la Florența au fost atât de mari încăt s-a văzut forțată să se retragă de la turneul WTA 125 de la Barranquilla, Columbia

1.525.550 de dolari este suma câștigată de Lucrezia Stefanini din tenis până în acest moment

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